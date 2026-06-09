Ülke üretiminin yüzde 5’ini karşılıyor: Bölgede hasat gecikti zorlu mücadele başladı

Türkiye’nin önemli çeltik üretim merkezlerinden Çorum’un Osmancık ilçesinde çeltik ekim sezonu başladı. Kızılırmak Nehri’nin beslediği tarlalarda çiftçiler, yoğun mesai harcıyor.
Türkiye’nin pirinç ihtiyacının yaklaşık yüzde 5’ini karşılayan Osmancık ilçesinde çeltik ekim sezonu mayıs ayında etkili olan sağanak yağışlar sebebiyle hazirana sarktı.
Sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalara giden çiftçiler, tohumları tarlalarla buluşturmak için yoğun mesai harcıyor.
Türkiye genelinde en çok tercih edilen pirinç çeşitleri arasında yer alan Osmancık pirincini yetiştiren çiftçilerin bazıları keşan işlemini bitirerek ekim sürecine başladı.
Güneş altında uzun saatler çalışan çiftçiler, emeklerinin karşılığını alacakları verimli bir sezon geçirmeyi hedeflediklerini ifade etti.
"Ekim vakti mevsim şartlarından dolayı geç kaldı"
Bölgede çeltik üretimi yapan Çağlar Çıtakoğlu, ekim döneminde yaşanan olumsuzlukların verimi düşürdüğünü belirtti. Mevsim şartları nedeniyle ekim zamanının geciktiğini ifade eden Çıtakoğlu, yabani otların da üretimi olumsuz etkilediğini söyledi.
Geçen yıl yaz döneminde bazı hayvan sahiplerinin çeltik arazilerine girerek yaklaşık 15-20 dönümlük darıyı biçip götürdüğünü dile getiren Çıtakoğlu, bu durumun ortalama verimde 200 ila 400 kilogram arasında kayba yol açtığını kaydetti.
Bu yıl ise çamur nedeniyle zorlu bir mücadele verdiklerini aktaran Çıtakoğlu, tüm üreticilere bereketli bir sezon temennisinde bulundu. Devletin açıklayacağı alım fiyatlarının da üreticiyi memnun edecek seviyede olmasını beklediklerini ifade eden Çıtakoğlu, emeğin karşılığının alınmasını umut ettiklerini sözlerine ekledi.