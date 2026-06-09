Ülke üretiminin yüzde 5’ini karşılıyor: Bölgede hasat gecikti zorlu mücadele başladı

Bu yıl ise çamur nedeniyle zorlu bir mücadele verdiklerini aktaran Çıtakoğlu, tüm üreticilere bereketli bir sezon temennisinde bulundu. Devletin açıklayacağı alım fiyatlarının da üreticiyi memnun edecek seviyede olmasını beklediklerini ifade eden Çıtakoğlu, emeğin karşılığının alınmasını umut ettiklerini sözlerine ekledi.