Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırılmıştı: Sağlık durumuyla ilgili iddialara ilk açıklama

"Beni öldürmeye mi çalışıyorlar?"

Gazete Magazin'e konuşan Ufuk Özkan, yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı ve sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Ünlü oyuncu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Beni öldürmeye mi çalışıyorlar? Yazın yoğun çalıştığım için suratımda egzama çıktı, ara ara hastaneye gelip gidiyorum. Set ve yarışma programı sunuyorum, makyajdan dolayı çıktığını zannediyorum. Evimde istirahatteyim, iki günde bir kontrol yaptırıyorum."



