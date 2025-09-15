Yeni Şafak
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırılmıştı: Sağlık durumuyla ilgili iddialara ilk açıklama

17:4915/09/2025, lundi
“Geniş Aile” dizisindeki Cevahir karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan’dan uzun süre haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, ünlü oyuncuyu hastaneye sevk etti. Özkan sağlık durumuna ilişkin iddialara cevap verdi. Ünlü oyuncu, son dönemde eski eşiyle yaşadığı nafaka krizleriyle gündeme gelmişti.

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan geçtiğimiz yıllarda karaciğer yetmezliği nedeniyle uzun süre tedavi görmüş ve zorlu bir süreçten geçmişti.

Eski eşi Nazan Güneş ile yaşadığı nafaka krizinde ise “Kiramı bile zor ödüyorum” sözleriyle dikkat çekmişti.

Yakınları uzun süre haber alamadı

Özkan'dan uzun süre haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri ünlü oyuncuyu hastaneye kaldırdı.

"Beni öldürmeye mi çalışıyorlar?"

Gazete Magazin'e konuşan Ufuk Özkan, yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı ve sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Ünlü oyuncu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Beni öldürmeye mi çalışıyorlar? Yazın yoğun çalıştığım için suratımda egzama çıktı, ara ara hastaneye gelip gidiyorum. Set ve yarışma programı sunuyorum, makyajdan dolayı çıktığını zannediyorum. Evimde istirahatteyim, iki günde bir kontrol yaptırıyorum."


Paylaşımı dikkat çekti

Ufuk Özkan en son sosyal medya hesabından hayranlarının yapay zeka ile hazırladığı çocukluk ve şimdiki halinin yer aldığı fotoğrafı, 'bir varmış bir yokmuş' notuyla yayınlamıştı.

