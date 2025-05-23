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'Utan dünya utan' diyerek duyurdu: Yeşilçam oyuncusu Müjde Ar Gazzeli bir çocuğun koruyucu annesi olmak istiyor

'Utan dünya utan' diyerek duyurdu: Yeşilçam oyuncusu Müjde Ar Gazzeli bir çocuğun koruyucu annesi olmak istiyor

13:3623/05/2025, Cuma
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Gazze'de yaşananlardan dolayı oldukça üzgün olduğunu belirten Müjde Ar, Gazzeli bir çocuğun koruyucu annesi olmak istediğini söyledi ve "Utan dünya utan" dedi.

Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucu çocuklar can verirken, Yeşilçam'ın yıldızı Müjde Ar'dan da bir çıkış geldi. Magazinsortie'ye konuşan Müjde Ar şöyle dedi:

''Dünyanın Gazze'de ki olaylara sessiz kalmasına çok üzülüyorum. Binlerce çocuk öldü, bir kısmı sakat kaldı ve daha da doymayacaklar savaşa ve yeni çocuklar ölecek belki de. Bana sorarsan Dünya utanç içerisinde olmalı, utan dünya, utan dünya" diyen Yeşilçam oyuncusu Müjde Ar'ın açıklamaları şöyle:

''Henüz kanuni prosedürleri tam olarak bilmiyorum. 'Koruyucu Anne' olarak, Gazzeli bir çocuğun hayatına dokunmak, onun eğitimini, her şeyini karşılamak istiyorum. İlla ki bir çocuğu doğurarak anne olmak gerekmiyor, binlerce çocuk var annesi babası olmayan savaş yüzünden.


Ne kadar sevgi gösterilse de yuvaları yok, o yuvasızlık hisleri büyük travma. Bu noktada hepimize görevler düşüyor. İmkanı olan herkes bir çocuğa sahip çıkabilse dünya daha yaşanılabilir bir hal alır. Oturup televizyondan seyretmekle bir şey olmuyor. İki gündür haberlerde '14 bin çocuk açıklıktan ölecek!' diye haberler çıkıyor. Elimizi kolumuzu bağlayıp seyredecek miyiz bu durumu? Ne katkım olursa yapacağım. Ama bunu, oradan yapıyor, buradan yapıyor gibi dillendirmeye gerek yok.

Kolu bacağı kopuk çok sayıda çocuk var, ailesi ölmüş, dünya savaşlarla bir nevi cehenneme dönmüş, böyle bir dünya da kim nasıl mutlu olabilir ki? Acılar paylaşıldıkça azalır. O yüzden imkanı olan herkes yüzyılın vahşeti yaşanırken bu çocuklara mutlaka elinden geldiğince sahip çıkmalı. Ben de bu amaçla Koruyucu Anne olmaya karar verdim.''

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