'Utan dünya utan' diyerek duyurdu: Yeşilçam oyuncusu Müjde Ar Gazzeli bir çocuğun koruyucu annesi olmak istiyor

''Henüz kanuni prosedürleri tam olarak bilmiyorum. 'Koruyucu Anne' olarak, Gazzeli bir çocuğun hayatına dokunmak, onun eğitimini, her şeyini karşılamak istiyorum. İlla ki bir çocuğu doğurarak anne olmak gerekmiyor, binlerce çocuk var annesi babası olmayan savaş yüzünden.





Ne kadar sevgi gösterilse de yuvaları yok, o yuvasızlık hisleri büyük travma. Bu noktada hepimize görevler düşüyor. İmkanı olan herkes bir çocuğa sahip çıkabilse dünya daha yaşanılabilir bir hal alır. Oturup televizyondan seyretmekle bir şey olmuyor. İki gündür haberlerde '14 bin çocuk açıklıktan ölecek!' diye haberler çıkıyor. Elimizi kolumuzu bağlayıp seyredecek miyiz bu durumu? Ne katkım olursa yapacağım. Ama bunu, oradan yapıyor, buradan yapıyor gibi dillendirmeye gerek yok.