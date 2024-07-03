Uzay turizmi firması "Space Perspective", insanları Dünya'nın 32 kilometre yukarısına taşıyacak bir balonun inşasını tamamlayarak ilk deneme uçuşunu gerçekleştirdi. Uzay meraklılarını sevindiren yolculuğun bedeli 125 bin dolar olarak belirlenirken uçuşların bu yılın sonunda başlaması planlanıyor. Her şey planlandığı gibi giderse şirket, uzayın sınırına götürülen en fazla insan rekorunu kıracak.
BİLET BEDELİ 125 BİN DOLAR
"Space Perspective" isimli bir uzay turizmi şirketi, bilet alan müşterileri uzaya taşıyabilecek küre şeklinde bir kapsül araç tasarladı.
Heyecan arayanlar artık 125 bin dolarlık bir bilet alarak dev balonla uzayın uç noktalarına seyahat edebilecek.
İLK BAŞARILI UÇUŞ DENEMESİ GERÇEKLEŞTİ
İlk başarılı uçuş denemesini tamamladığını duyuran Space Perspective şirketi, açık bir bar ve tuvalet içeren lüks balondan Dünya manzarası sunuyor.
8 koltuğa sahip araçla yapılacak seyahatler resmi olarak bu yılın sonunda başlayacak ve en düşük depozito ücreti bin dolar olarak belirlendi.
UZAYDA AİLE YEMEĞİ
Şirket, rezervasyon formunda uzaya seyahati gerektirebilecek durumların neler olduğunu belirtiyor; bunlar arasında arkadaş ve aile toplantıları, şirket toplantıları yer alıyor.
Kapsülde yolcular için bir bar, araç içi Wi-Fi ve tuvalet olacak.
Yolcular kapsülün içindeyken Dünya'nın 360 derecelik manzarasının keyfini çıkarabilecekler.
EN GENİŞ İÇ MEKAN
Uzay balonuyla ilgili haber ilk olarak şirketin X sitesinde, aracın "şimdiye kadar yapılmış herhangi bir insanlı uzay uçuşu kapsülünün en geniş iç mekanına sahip" olarak tanımlanmasıyla duyurulmuştu.
YENİ REKOR İDDİASI
Balonun uzayın sınırına kadar seyahat edeceği ve Dünya atmosferinin yaklaşık 29 kilometre üzerinde duracağı bildiriliyor.
Space Perspective, uzayın sınırına götürülen insan sayısında yeni bir rekor kırılacağını iddia ediyor.
Geçtiğimiz ay şirket tarafından yapılan son güncellemede, uzayın sınırındayken kokteyllerini yudumlayan misafirlerin kapsülde karşılaşacağı kuşbakışı manzara paylaşılmıştı.
Neptune Uzay Aracı, SpaceBalloon, yedek iniş sistemi ve kapsülden oluşuyor.
Kapsülün iç kısmı hem geniş alanı hem de konforu en üst düzeye çıkarıyor ve 8 kaşifle bir kaptanı taşıyor.
YOLCULUK ALTI SAAT SÜRECEK
Şirket ayrıca, roketlerin aksine kapsüllerinin çok daha yavaş, daha nazik bir şekilde dünyadan ayrıldığını ve "NASA ve diğer saygın kuruluşların" "binlerce kez" kullandığı bir teknolojiyi kullandığını vurguladı.
Uzayın sınırına yapılacak yolculuğun altı saat süreceği bildiriliyor.