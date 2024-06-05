Uzman isim 'Poliklinikler doldu taştı' diyerek uyardı: Vakalarda artış var

Son zamanlarda uyuz vaka sayılarında yükseliş yaşandığına dikkat çeken uzmanlar, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Prof. Dr. Burhan Engin, “2-3 aydır tekrar bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Tedavi olmuş, tekrar vaka alevlenmiş şekilde çok gelen hastamız var. Yakın temasın olduğu her ortamda bir risk var diyebiliriz. İlaç da deride irritaston, egzamaya neden olabiliyor, bu uyuzla çok karıştırılabiliyor" dedi.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burhan Engin, Türk Pediatri Kurumu Derneği Başkanı, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş ile Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu son günlerde uyuz vakalarının görülme sıklığına ilişkin konuştu.
Uzmanlar, vatandaşlara hayati uyarılarda bulundu.
“2-3 aydır tekrar bir artış, poliklinikte sık sık görmeye başladık"
Son dönemlerde karşılaştıkları uyuz vakalarına ilişkin konuşan Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Burhan Engin, “Aslında bu artış uzun süredir var. Pandemi döneminde de pandemiden önce de bir artış vardı zaten son birkaç aydır sanki bir azalma eğilimindeydi, biz en azından dirençli olan daha az vaka görmeye başlamıştık.
Bu son 2-3 aydır tekrar bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Günlük poliklinikte tekrar sık sık görmeye başladık. Dirençli vakalar, tedavi ya tam uygulamamış ya uyuzu tam geçmemiş, belli belirsiz kaşıntıları olan, önceden tedavi almış olan vakalar aslında çoğunlukta.
Özellikle hastalara sorduğunuz zaman söylüyorlar ama diğer şekilde ifade etmiyor, biraz daha çekinebiliyorlar. Hastalar biraz daha saklayabiliyor, bu durumu öteleyebiliyor onun için hekimle temasa geçmeleri önemli" dedi.
"Hasta kendi başına ilaç kullanmamalı"
Uyuz tanısı alan kişinin temas içerisinde olduğu, yakın çevresinin de bir uzmana danışması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Engin, sözlerine şöyle devam etti:
"Aile bireylerinin benzer şekilde şikayeti olsun olmasın bazen şikayeti olmuyor, aile bireyleri 'Ben de bir şikayet yok, o zaman benim kullanmama gerek yok' diyor. Ama şunu biliyoruz; aile bireylerinde de temas olan kişilerde de bulaşıyor.
Hastalara özellikle hekimlerini iyi dinleyip tedaviyi o şekilde yapmaları, kendi başlarına da çok ilaç almamalarını öneriyorum çünkü uyuzla beraber egzema da tetiklenebiliyor. Sonra tekrar tekrar ilaç verilince de bu bir kısır döngüye giriyor" şeklinde konuştu.