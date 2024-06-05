Uzman isim 'Poliklinikler doldu taştı' diyerek uyardı: Vakalarda artış var

"Hasta kendi başına ilaç kullanmamalı"

Uyuz tanısı alan kişinin temas içerisinde olduğu, yakın çevresinin de bir uzmana danışması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Engin, sözlerine şöyle devam etti:





"Aile bireylerinin benzer şekilde şikayeti olsun olmasın bazen şikayeti olmuyor, aile bireyleri 'Ben de bir şikayet yok, o zaman benim kullanmama gerek yok' diyor. Ama şunu biliyoruz; aile bireylerinde de temas olan kişilerde de bulaşıyor.