Uzmanlar tespit etti: Tam 620 yaşında

Erzurum'un Oltu ilçesinde camiye vakfedilen arazideki ceviz ağacının yaşı, yapılan ölçümlerle belirlendi. Orman Genel Müdürlüğü'nden gelen uzman ekip, ağacın yaşını 620 olarak tespit etti.

Orman Genel Müdürlüğü'nden bölgeye gelen bir ekip, cihazlarla ölçüm yapıp ağacın 620 yaşında olduğunu belirledi.


Gövde kalınlığı 5 metre 30 santimetre olan, dal uzunluğu 21 metre olarak ölçülen ağaçta ayrıca hasat gerçekleştirildi.


Geleneksel yöntemlerle yapılan hasatta mahalleli, olgunlaşan cevizleri topladı.


Arıtaş Mahallesi Muhtarı Halil Bektaş, "Ceviz ağacını 300-350 yıllık olarak biliyorduk. Basında çıkan haber sonrası Orman Genel Müdürlüğü'nden gelen uzman ekipler ağacın gerçek yaşını 620 olarak belirledi. Biz de mahalle sakinleri ile birlikte cevizin hasadını gerçekleştirdik" dedi. 

