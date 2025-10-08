Uzmanlar tespit etti: Tam 620 yaşında

Arıtaş Mahallesi Muhtarı Halil Bektaş, "Ceviz ağacını 300-350 yıllık olarak biliyorduk. Basında çıkan haber sonrası Orman Genel Müdürlüğü'nden gelen uzman ekipler ağacın gerçek yaşını 620 olarak belirledi. Biz de mahalle sakinleri ile birlikte cevizin hasadını gerçekleştirdik" dedi.