Volkan Konak'ın ölümü sonrası akıllarda 'İhmal mi?' sorusu var: Kalp krizinde kritik 7 dakika!

Ntv'nin haberine göre; kalp krizinde ilk 7 dakikanın kritik olduğunu söyleyen Acil Tıp ve Afet Çalışanları Derneği Başkanı Temel Kılınçlı, "Orada ilk yardım bilen bir kişi var ise hemen Volkan Konak'ın bilincini kontrol edip, solunumunu kontrol edip, dolaşımının olmadığından emin olduktan sonra yapay kalp masajına ve suni solunuma başlamalıydı. Böylece beyne gidecek olan oksijenli kanı sirkülasyonu, sağlamış olacaktı. Kalp masajı suni solunum yapılmadığı sürece zaten yedinci dakikadan sonra beyin dokusu tamamen hasar almış olacak ve kişiye ne kadar kalp masajı yaparsanız yapın, kişi geri dönmeyecektir." diye konuştu.







