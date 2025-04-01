Volkan Konak'ın ölümü sonrası akıllarda 'İhmal mi?' sorusu var: Kalp krizinde kritik 7 dakika!

Volkan Konak'ın sahnede kalp krizi geçirerek ölmesi, ilk yardımın önemini bir kez daha ortaya koydu. Sanatçının yere yığılması sonra herhangi bir ilk yardım veya sağlık ekibinin müdahale ettiğinin görülmemesi akıllara 'İhmal mi?' sorusunu getirdi.
Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, konser sırasında fenalaşarak yere düştü. Sahnede kalp krizi geçiren Volkan Konak'a ilk yardıma koşan salondakiler oldu. Volkan Konak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İlk müdahaleler esnasında etrafta herhangi bir sağlık ekibinin görülmemesi aklıllara 'İhmal var mı?' sorusunu getiriyor.
Acil tıp uzmanları kalp krizi geçiren pek çok kişinin zamanında doğru müdahale edilemediği için öldüğüne dikkat çekiyor.
Ntv'nin haberine göre; kalp krizinde ilk 7 dakikanın kritik olduğunu söyleyen Acil Tıp ve Afet Çalışanları Derneği Başkanı Temel Kılınçlı, "Orada ilk yardım bilen bir kişi var ise hemen Volkan Konak'ın bilincini kontrol edip, solunumunu kontrol edip, dolaşımının olmadığından emin olduktan sonra yapay kalp masajına ve suni solunuma başlamalıydı. Böylece beyne gidecek olan oksijenli kanı sirkülasyonu, sağlamış olacaktı. Kalp masajı suni solunum yapılmadığı sürece zaten yedinci dakikadan sonra beyin dokusu tamamen hasar almış olacak ve kişiye ne kadar kalp masajı yaparsanız yapın, kişi geri dönmeyecektir." diye konuştu.
Konser alanında sağlık ekiplerinin olmamasının büyük bir hata olduğunu söyleyen Kılınçlı, "Kıbrıs'taki organizasyonda sağlık ekiplerini göremiyoruz videoda. Olay yerinde, tedbir, sağlık tedbiri yapan ekiplerin olması gerekirdi. Volkan Konak'ın bugün hayatta olma ihtimali eğer doğru ve etkili bir ilkyardım, temel yaşam desteği ve tıbbi müdahale olsaydı oldukça yüksek olabilirdi." değerlendirmesinde bulundu.