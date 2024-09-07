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Hayat

Yagi yıktı geçti: Saatte 223 km hızla esen fırtına yüzbinlerce kişiyi evinden etti

Seda Ekinci
17:23 - 7/09/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Yagi Tayfunu, Çin ve Vietnam'da toplamda 8 kişinin ölümüne neden oldu. Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Yagi Tayfunu ilk belirlemelere göre, vurduğu Haynan eyaletinde 4 kişinin ölümüne yol açtı. Vietnam'da ise ülkenin kuzey kıyısındaki Quang Ninh bölgesini vuran tayfunda 4 kişi hayatını kaybetti. Yerel yetkililer, can kayıplarının yanı sıra 95 kişinin yaralandığını bildirdi. Saatte 223 km hızla esen fırtına yüzbinlerce kişiyi evinden etti.

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Yagi Tayfunu, Çin ve Vietnam'da toplamda 8 kişinin ölümüne neden oldu. 

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Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Yagi Tayfunu ilk belirlemelere göre, vurduğu Haynan eyaletinde 4 kişinin ölümüne yol açtı.

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 Yerel yetkililer, can kayıplarının yanı sıra 95 kişinin yaralandığını bildirdi.

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 "Son 10 yılın en güçlü tayfunlarından biri"

Yetkililer, ayrıca 78 kişinin de yaralandığı tayfunu, "son 10 yılda bölgede meydana gelen en güçlü tayfunlardan biri" olarak değerlendirdi.


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Yagi Tayfunu'nun, ülkede elektrik kesintilerine de sebep olduğu belirtildi.


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Filipinler'in kuzey bölgelerini 3 Eylül'de vuran Yagi'nin yol açtığı şiddetli yağış, sel ve toprak kayması nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetmişti.

#Yagi Tayfunu
#Çin
#ölüm
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