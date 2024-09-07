Yagi yıktı geçti: Saatte 223 km hızla esen fırtına yüzbinlerce kişiyi evinden etti

Yagi Tayfunu, Çin ve Vietnam'da toplamda 8 kişinin ölümüne neden oldu. Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Yagi Tayfunu ilk belirlemelere göre, vurduğu Haynan eyaletinde 4 kişinin ölümüne yol açtı. Vietnam'da ise ülkenin kuzey kıyısındaki Quang Ninh bölgesini vuran tayfunda 4 kişi hayatını kaybetti. Yerel yetkililer, can kayıplarının yanı sıra 95 kişinin yaralandığını bildirdi. Saatte 223 km hızla esen fırtına yüzbinlerce kişiyi evinden etti.

1 / 6 Yagi Tayfunu, Çin ve Vietnam'da toplamda 8 kişinin ölümüne neden oldu.

2 / 6 Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Yagi Tayfunu ilk belirlemelere göre, vurduğu Haynan eyaletinde 4 kişinin ölümüne yol açtı.

3 / 6 Yerel yetkililer, can kayıplarının yanı sıra 95 kişinin yaralandığını bildirdi.

4 / 6 "Son 10 yılın en güçlü tayfunlarından biri" Yetkililer, ayrıca 78 kişinin de yaralandığı tayfunu, "son 10 yılda bölgede meydana gelen en güçlü tayfunlardan biri" olarak değerlendirdi.



5 / 6 Yagi Tayfunu'nun, ülkede elektrik kesintilerine de sebep olduğu belirtildi.

