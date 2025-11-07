Yarışmacının Osmanlı sorusu verdiği cevap gündem oldu: Stüdyoda kahkaha tufanı

Kim Milyoner Olmak İster yayınlandığı her bölümde gündem olmaya devam ediyor. Kübranur Erdoğlu adlı yarışmacının Osmanlı sorusuna verdiği cevap stüdyoyu kahkahaya boğdu. İşte o anlar..
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de başarılı performanslar yer aldı.
Yarışmanın bu bölümünde Londra'dan yarışmaya katılan genç yarışmacı Kübranur Erdoğlu, hem mesleki başarısı hem de enerjisiyle dikkat çekti.
27 yaşındaki Erdoğlu, soruları başarılı şekilde yanıtlayarak, 200.00 TL değerindeki soruya kadar ilerlemeyi başardı.
2020 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Londra'ya taşınarak yaşamını orada sürdüren genç yarışmacı 200 bin TL değerindeki 9'uncu soruda Osmanlı sorusuna verdiği cevapla yarışmaya damga vurdu.
9'uncu soruda karşısına çıkan soruda oldukça zorlanan Erdoğlu, doğru yanıtı bulmak için epey uğraştı.
Yarışmacının 9'uncu soruda karşısına, "Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyılda kaptanıderya ve sadrazam olarak görev yapan Cezayirli Gazi Hasan Paşa hangi hayvanı yanında gezdirmiştir?" sorusu çıktı.
A-) Kartal
B-) Aslan
C-) Şempanze
D-) Piton
Yarışmacı, sorunun cevabını bilmediğini belirterek yarışmadan çekilme kararı aldı.
CEVABI STÜDYOYU KAHKAYA BOĞDU
Eğer çekilmeseydi yarışmacı 'D- Piton' cevabını vereceğini söyledi, ancak doğru cevap 'B-Aslan' cevabını gören yarışmacı şaşkınlık yaşadı.
Yarışmacının cevabı stüdyoyu kahkahaya boğdu.
Bu kararıyla yarışmacı, 100 bin TL ödülün sahibi oldu.