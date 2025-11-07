Yarışmacının Osmanlı sorusu verdiği cevap gündem oldu: Stüdyoda kahkaha tufanı

Kim Milyoner Olmak İster yayınlandığı her bölümde gündem olmaya devam ediyor. Kübranur Erdoğlu adlı yarışmacının Osmanlı sorusuna verdiği cevap stüdyoyu kahkahaya boğdu. İşte o anlar..

1 /11 Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de başarılı performanslar yer aldı.

2 /11 Yarışmanın bu bölümünde Londra'dan yarışmaya katılan genç yarışmacı Kübranur Erdoğlu, hem mesleki başarısı hem de enerjisiyle dikkat çekti.

3 /11 27 yaşındaki Erdoğlu, soruları başarılı şekilde yanıtlayarak, 200.00 TL değerindeki soruya kadar ilerlemeyi başardı.

4 /11 2020 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Londra'ya taşınarak yaşamını orada sürdüren genç yarışmacı 200 bin TL değerindeki 9'uncu soruda Osmanlı sorusuna verdiği cevapla yarışmaya damga vurdu.

5 /11 9'uncu soruda karşısına çıkan soruda oldukça zorlanan Erdoğlu, doğru yanıtı bulmak için epey uğraştı.

6 /11 Yarışmacının 9'uncu soruda karşısına, "Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyılda kaptanıderya ve sadrazam olarak görev yapan Cezayirli Gazi Hasan Paşa hangi hayvanı yanında gezdirmiştir?" sorusu çıktı.

7 /11 A-) Kartal B-) Aslan C-) Şempanze D-) Piton

8 /11 Yarışmacı, sorunun cevabını bilmediğini belirterek yarışmadan çekilme kararı aldı.

9 /11 CEVABI STÜDYOYU KAHKAYA BOĞDU Eğer çekilmeseydi yarışmacı 'D- Piton' cevabını vereceğini söyledi, ancak doğru cevap 'B-Aslan' cevabını gören yarışmacı şaşkınlık yaşadı.

10 /11 Yarışmacının cevabı stüdyoyu kahkahaya boğdu.