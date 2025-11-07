Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Yarışmacının Osmanlı sorusu verdiği cevap gündem oldu: Stüdyoda kahkaha tufanı

Yarışmacının Osmanlı sorusu verdiği cevap gündem oldu: Stüdyoda kahkaha tufanı

11:057/11/2025, Cuma
Diğer
Sonraki haber

Kim Milyoner Olmak İster yayınlandığı her bölümde gündem olmaya devam ediyor. Kübranur Erdoğlu adlı yarışmacının Osmanlı sorusuna verdiği cevap stüdyoyu kahkahaya boğdu. İşte o anlar..

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de başarılı performanslar yer aldı.

Yarışmanın bu bölümünde Londra'dan yarışmaya katılan genç yarışmacı Kübranur Erdoğlu, hem mesleki başarısı hem de enerjisiyle dikkat çekti.

27 yaşındaki Erdoğlu, soruları başarılı şekilde yanıtlayarak, 200.00 TL değerindeki soruya kadar ilerlemeyi başardı.

2020 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Londra'ya taşınarak yaşamını orada sürdüren genç yarışmacı 200 bin TL değerindeki 9'uncu soruda Osmanlı sorusuna verdiği cevapla yarışmaya damga vurdu.

9'uncu soruda karşısına çıkan soruda oldukça zorlanan Erdoğlu, doğru yanıtı bulmak için epey uğraştı.

Yarışmacının 9'uncu soruda karşısına, "Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyılda kaptanıderya ve sadrazam olarak görev yapan Cezayirli Gazi Hasan Paşa hangi hayvanı yanında gezdirmiştir?" sorusu çıktı.

A-) Kartal

B-) Aslan

C-) Şempanze

D-) Piton

Yarışmacı, sorunun cevabını bilmediğini belirterek yarışmadan çekilme kararı aldı.

CEVABI STÜDYOYU KAHKAYA BOĞDU

Eğer çekilmeseydi yarışmacı 'D- Piton' cevabını vereceğini söyledi, ancak doğru cevap 'B-Aslan' cevabını gören yarışmacı şaşkınlık yaşadı.

Yarışmacının cevabı stüdyoyu kahkahaya boğdu. 

Bu kararıyla yarışmacı, 100 bin TL ödülün sahibi oldu.

#Osmanlı
#Kim Milyoner Olmak İster
#Yarışma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık personeli promosyon miktarı belli oldu mu? 2025 Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi ne zaman yapılacak?