Yaşlı çiftin aşkı şiirlere bile sığmadı: Bolu'da 78 yaşındaki Musa Kırdar, eşine binin üzerinde şiir yazdı

Eşiyle beraber tüm işleri ortak yaptıklarını belirten Aysel Kırdar, “Yıllarımız çok güzel geçti, anlaşarak evlendik zaten. Birbirimize destek olmakla geçti. Çok zor günlerimiz de oldu. İyi günlerimiz de oldu. Kendimize ev yaptık, evimize geçtik. Çocuklarımızı büyütmeye çalıştık öyle yani. Halı kaldırıyorsam bir ucundan da o tutuveriyordu. Yıkama yaparsak, beraber yapıyorduk. Bu işler böyle yani. Kendi başına yapmıyorsun. Gençlere tavsiyem, sadece bir kişiden beklemesinler, beraber yapsınlar. Bir bardak su o getiriyorsa bir bardak da kendi getirsin” diye konuştu.