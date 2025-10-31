Yeni araştırma: Beyne en çok zarar veren abur cuburlar sıralandı

Diğer işlenmiş gıdalar aynı etkiyi göstermedi

Araştırma, sürpriz bir bulguya da işaret ediyor: Toplam ultra işlenmiş gıda (UPF) tüketimi ile bilişsel bozulma arasında doğrudan bir ilişki bulunmadı. Ekmek, tatlı, atıştırmalık, süt ürünleri veya hazır yemek gibi diğer UPF türleri risk artışıyla bağlantılı görülmedi.