Yeni araştırma: Beyne en çok zarar veren abur cuburlar sıralandı

09:0631/10/2025, Cuma
Virginia Tech Üniversitesi’nden bilim adamları, hangi abur cubur türlerinin beyin sağlığına en fazla zarar verdiğini belirledi. Araştırmaya göre listenin zirvesinde aşırı işlenmiş et ürünleri ve şekerli içecekler yer alıyor.

Bilim adamları, bu iki gıda grubundan her gün bir porsiyon fazladan tüketen kişilerin, bunama ve Alzheimer gibi bilişsel bozukluklar geliştirme riskinin anlamlı şekilde yükseldiğini buldu.

2014–2020 yılları arasında yürütülen çalışmada, 55 yaş ve üzerindeki 4 bin 750 ABD’li katılımcı incelendi. Katılımcıların her iki yılda bir bilişsel testleri yapıldı.

Sonuçta bin 363 kişi bilişsel bozulma yaşadı. Her gün fazladan bir porsiyon aşırı işlenmiş et tüketenlerde risk yüzde 17 arttı.

Her gün fazladan bir porsiyon şekerli içecek (kola, buzlu çay, meyve aromalı içecekler vb.) tüketenlerde risk yüzde 6 arttı.

Diğer işlenmiş gıdalar aynı etkiyi göstermedi

Araştırma, sürpriz bir bulguya da işaret ediyor: Toplam ultra işlenmiş gıda (UPF) tüketimi ile bilişsel bozulma arasında doğrudan bir ilişki bulunmadı. Ekmek, tatlı, atıştırmalık, süt ürünleri veya hazır yemek gibi diğer UPF türleri risk artışıyla bağlantılı görülmedi.

“Azaltmak mümkün, yeter ki ölçülü olun”

Virginia Tech’ten insan beslenmesi profesörü Brenda Davy, sonuçların umut verici bir mesaj taşıdığını söyledi:

“Değiştirilebilecek şeyler var. Önemli olan ölçülülük, mantıklı ve dengeli seçimler yapmak.”

Araştırmacılar, aşırı işlenmiş ürünleri azaltmanın en etkili yolunun evde yemek pişirme alışkanlıklarını artırmak olduğunu vurguladı. Virginia Tech’ten Ben Katz, “Bir diyeti uygulamak başka, o diyeti pişirebilecek becerilere sahip olmak bambaşka bir şey” dedi.

