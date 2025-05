Yeni tağşiş listesinde yok yok: Baklavaya yer fıstığı peynire natamisin katmışlar

KAVURMADA TEK TIRNAKLI ETİ





- Sakarya - Bağ Konakları Cafe Büfe- Lahmacun harcında tek tırnaklı eti tespiti, dana eti olduğu beyan edilen kırmızı ette tek tırnaklı eti tespiti,





- Afyonkarahisar - Has Küçük Et Hayvancılık Gıda Tarım Sanayi Tic. Ltd. Şti.- Dana kavurmada tek tırnaklı eti tespiti.





- İzmir - Hilal Hayvansal Ürünler Limited Şirketi - Natürel sızma zeytinyağında tohum yağı tespiti,





- Gaziantep - Rana Fıstıkçılık-Faruk Çevik - Toz Antep fıstığında yer fıstığı tespiti.