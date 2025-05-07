Yeni tağşiş listesinde yok yok: Baklavaya yer fıstığı peynire natamisin katmışlar

Gıdada taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen üreticilerinin ifşa listesi Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sorgulama listesi gündemde yer aldı. Yemeklik yağa boya, fıstıklı baklavaya ay çekirdeği katıp, bal, yağ ve peynirde “taklit ve tağşiş” yapmışlar. Lahmacunda, et yemeklerinde ‘tek tırnaklı’ eti kullanmışlar.
Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş pekçok farklı ürün tespit edildi. Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması ile söz konusu ürünlere kanatlı eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk belirlendi.
Tarım ve Orman Bakanşığı'nın tespit ettiği taklit ve tahşiş gıdalar arasında özellikle peynir, sucuk, tereyağı, zeytinyağı, kaşar peyniri, kıyma ve çeşitli baharatlar bulunuyor.
- Aydın - Seçil Yağ Gıda Tarım İnşaat Ürünleri Nakliye İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Yemeklik yağ karışımında gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti,
- İstanbul- Herbalmed Gıda Ürünleri İmalatı ve Paketlenmesi Erol Hamarat - Bitkisel karışımlı macunda ilaç etken maddesi tespiti,
- İstanbul - Centuar Gıda İlaç Kozmetik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi -Bitkisel kapsülde ilaç etken maddesi tespiti,
- İstanbul - Son Baharat ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi - Baharat Dünyası - Peynirde natamisin tespiti,
- Ankara - Zümrüt Baharatları Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi - Tatlı biberde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti,
KAVURMADA TEK TIRNAKLI ETİ
- Sakarya - Bağ Konakları Cafe Büfe- Lahmacun harcında tek tırnaklı eti tespiti, dana eti olduğu beyan edilen kırmızı ette tek tırnaklı eti tespiti,
- Afyonkarahisar - Has Küçük Et Hayvancılık Gıda Tarım Sanayi Tic. Ltd. Şti.- Dana kavurmada tek tırnaklı eti tespiti.
- İzmir - Hilal Hayvansal Ürünler Limited Şirketi - Natürel sızma zeytinyağında tohum yağı tespiti,
- Gaziantep - Rana Fıstıkçılık-Faruk Çevik - Toz Antep fıstığında yer fıstığı tespiti.