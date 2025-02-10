Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Sağlık
Yeni trend sıvı altın: İşte ilk kez duyacağınız 13 şaşırtıcı gerçek

Yeni trend sıvı altın: İşte ilk kez duyacağınız 13 şaşırtıcı gerçek

10:2310/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Diğer
Sonraki haber

Binlerce yıllık kültürel ve tarihi mirasıyla hayatın vazgeçilmezi olan zeytinyağının faydaları sağmakla bitmiyor. Antik şair Homeros'un "sıvı altın" adını taktığı mucizevi besin, hem sağlığa hem de cilde faydasıyla birçok alanda kullanılıyor. Sosyal medyada cilt güzelliği ile ilgili paylaşılan videolar zeytinyağının popülaritesini daha da artırdı. İşte evlerin vazgeçilmezi sıvı altın hakkında ilk kez duyacağınız 23 bilgi...

Son günlerde sosyal medyada oldukça popüler olan sıvı altının faydaları saymakla bitmiyor.


Hem sağlığa olan sayısız faydasıyla hem de cilde etkisiyle evlerin vazgeçilmezi olan zeytinyağı, sağlıklı hücrelere zarar vermeden kanser hücrelerini parçalayıp öldürüyor.

İşte evlerin vazgeçilmezi sıvı altın hakkında ilk kez duyacağınız 23 bilgi...

Antik şair Homeros'un "sıvı altın" adını taktığı zeytinyağı, ayçiçeği, kanola ve soya yağında olduğu gibi tohumlardan değil, meyvelerden elde edilen tek bitkisel yağ olarak biliniyor.


Dünya yılda yaklaşık 2,25 milyon ton zeytinyağı tüketiyor.


Zeytinyağının tahmini %98'i Uluslararası Zeytinyağı Konseyi'ni oluşturan 20 ülkeden geliyor.


%100 yağ olan zeytinyağı açısından zengin bir diyet, tip 2 diyabet geliştirme riskini azaltır.


Kemikleri güçlendirir.


Kilo alımıyla ilgili söylentileri yanlış olan bu besin orta düzeyde tüketildiğinde kilo vermeye bile yardımcı olabilir.


Zeytinyağındaki yağlar ısıtıldığında "büyür", bu nedenle yemek pişirirken veya kızartırken diğer yağ türlerine göre daha az zeytinyağına ihtiyaç duyulur.


Bir litre sızma zeytinyağı üretmek için yaklaşık 5 kg preslenmiş zeytine ihtiyaç duyulur.


Zeytinyağı karbonhidrat, sodyum ve kolesterol içermez.


Kalp sağlığına faydalıdır.


Toplam kan kolesterolü, LDL kolesterol ve trigliserit seviyelerini düşürür.


Ayrıca yağlı lekelerin oluşumunu da önler.


#sıvı altın
#Sağlık
#şifa

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Amasya, Kayseri, Samsun, Sivas, Tokat ve Yozgat’ta yarın okullar tatil mi? 11 Şubat Salı kar tatili olacak mı?