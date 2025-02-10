Binlerce yıllık kültürel ve tarihi mirasıyla hayatın vazgeçilmezi olan zeytinyağının faydaları sağmakla bitmiyor. Antik şair Homeros'un "sıvı altın" adını taktığı mucizevi besin, hem sağlığa hem de cilde faydasıyla birçok alanda kullanılıyor. Sosyal medyada cilt güzelliği ile ilgili paylaşılan videolar zeytinyağının popülaritesini daha da artırdı. İşte evlerin vazgeçilmezi sıvı altın hakkında ilk kez duyacağınız 23 bilgi...

1 /15 Son günlerde sosyal medyada oldukça popüler olan sıvı altının faydaları saymakla bitmiyor.



2 /15 Hem sağlığa olan sayısız faydasıyla hem de cilde etkisiyle evlerin vazgeçilmezi olan zeytinyağı, sağlıklı hücrelere zarar vermeden kanser hücrelerini parçalayıp öldürüyor.

3 /15 İşte evlerin vazgeçilmezi sıvı altın hakkında ilk kez duyacağınız 23 bilgi...

4 /15 Antik şair Homeros'un "sıvı altın" adını taktığı zeytinyağı, ayçiçeği, kanola ve soya yağında olduğu gibi tohumlardan değil, meyvelerden elde edilen tek bitkisel yağ olarak biliniyor.



5 /15 Dünya yılda yaklaşık 2,25 milyon ton zeytinyağı tüketiyor.



6 /15 Zeytinyağının tahmini %98'i Uluslararası Zeytinyağı Konseyi'ni oluşturan 20 ülkeden geliyor.



7 /15 %100 yağ olan zeytinyağı açısından zengin bir diyet, tip 2 diyabet geliştirme riskini azaltır.



8 /15 Kemikleri güçlendirir.



9 /15 Kilo alımıyla ilgili söylentileri yanlış olan bu besin orta düzeyde tüketildiğinde kilo vermeye bile yardımcı olabilir.



10 /15 Zeytinyağındaki yağlar ısıtıldığında "büyür", bu nedenle yemek pişirirken veya kızartırken diğer yağ türlerine göre daha az zeytinyağına ihtiyaç duyulur.



11 /15 Bir litre sızma zeytinyağı üretmek için yaklaşık 5 kg preslenmiş zeytine ihtiyaç duyulur.



12 /15 Zeytinyağı karbonhidrat, sodyum ve kolesterol içermez.



13 /15 Kalp sağlığına faydalıdır.



14 /15 Toplam kan kolesterolü, LDL kolesterol ve trigliserit seviyelerini düşürür.

