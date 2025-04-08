Yıllardır gitmediği doktor kalmamıştı: Kıkırdağından yapılan göğüs duvarıyla sağlığına kavuştu

Ağrıların yaklaşık 10 yıllık geçmişi olduğunu ifade eden Yarar, şunları kaydetti:





"İlk önce bir dokunma hissiyle başladı. O zamanlar pek rahatsız etmediği için önemsemiyordum. Git gide ilerlemeye başlayınca kalpte veya akciğerde bir sorun var diye düşündük ama bir şey çıkmadı. 2018'den itibaren açık yaraya kolonya değer gibi yanma başladı. Doktora git gel, artık bir şey çıkmayınca haliyle psikolojik olduğu düşünüldü. İlaçlar da fayda etmedi. Allah beterinden saklasın."



