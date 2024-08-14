100 bin işçiye kadro müjdesi! 86 madde tek tek sıralandı: Taşeron, belediye şirket, Bağkur prim indirimi, TYP’liler...

Taşeron işçilerin kadroya alınması konusundaki beklentiler 2024 yılı için de devam ediyor. 2023 yılında duyurulan kadro çalışması çerçevesinde, 90 bin taşeron işçisinin kadroya geçişi ile ilgili gelişmeler Meclis gündeminde. 2024 yılı itibarıyla taşeron işçilere yönelik kadro düzenlemesiyle ilgili çalışmalar, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi çerçevesinde ele alınıyor. Bu düzenleme, 3600 ek gösterge, Bağ-Kur'da 7200 prim günü ve ev hanımlarına yönelik prim desteği gibi diğer önemli düzenlemeleri de kapsıyor.