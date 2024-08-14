100 bin işçiye kadro müjdesi! 86 madde tek tek sıralandı: Taşeron, belediye şirket, Bağkur prim indirimi, TYP’liler...

Taşerona kadro için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. TBMM'de, bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair teklif üzerine çalışmalar sürüyor. Meclis'te kabul edilen yasa tasarısında, en düşük emekli maaş zammı ve kamuda tasarruf tedbirleri yer alırken, taşeron işçilerin kadroya alınmasına ilişkin düzenlemelerin torba yasaya dahil edilmesi yönündeki beklentiler de artmış durumda. Çalışma hayatını ilgilendiren bu değişiklikler, emekli maaşları ve taşeron işçi hakları konularında önemli etkiler yaratabilir. Yapılacak düzenlemelerle ilgili detayların ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.
Taşeron işçilerin kadroya alınması konusundaki beklentiler 2024 yılı için de devam ediyor. 2023 yılında duyurulan kadro çalışması çerçevesinde, 90 bin taşeron işçisinin kadroya geçişi ile ilgili gelişmeler Meclis gündeminde. 2024 yılı itibarıyla taşeron işçilere yönelik kadro düzenlemesiyle ilgili çalışmalar, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi çerçevesinde ele alınıyor. Bu düzenleme, 3600 ek gösterge, Bağ-Kur'da 7200 prim günü ve ev hanımlarına yönelik prim desteği gibi diğer önemli düzenlemeleri de kapsıyor.
TORBA YASA MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?
Torba yasa ile birlikte 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor.
İşte, Torba Yasa maddeleri ve içeriği son durum:
"Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalar başlatıldı.
İsteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruluyor. Bu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözü doğrultusunda gerçekleştirilecek ve zamanı ve şartları oluştuğunda hayata geçirilecek.
Sistemle ilgili sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla fikir alışverişi yapılacak, ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelinerek düzenleme hayata geçirilecek.
Bu düzenleme orta vadede gerçekleştirilecektir."
BAĞ-KUR'LUYA PRİM EŞİTLİĞİ SON DURUM
"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."
3600 EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:
"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."
TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?
Torba yasa 2024 maddeleri yürürlük tarihi ile sık sık gündeme geliyor. Son olarak İşsizlik Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu.
Ancak kalan maddelerin yasalaşacağı tarih henüz netleşmedi.
TAŞERONA KADRO SON DURUM
Erken emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağ-Kur'da 7200 prim günü ve ev hanımlarına yönelik prim desteği ve taşerona kadro düzenlemesi için beklentiler arttı. Meclis'te Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi düzenlemesi görüşülüyor.
Ancak TBMM'de ekonomiye yönelik düzenlemeleri yer alan yasa tasarısında taşerona kadro ile ilgili bir madde yer almıyor. Taşerona kadro ile ilgili henüz yeni bir gelişme yaşanmadı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.