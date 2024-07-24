100 bin taşerona kadro müjde! Detaylar şekillendi: Taşerona kadro çıktı mı, torba yasada var mı?

Taşerona kadro ile ilgili güncel gelişmeler yeni günde de yakından takip ediliyor. Konuyla ilgili beklentiler artarken, gözler gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Meclis'te Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi düzenlemesi görüşülüyor. Peki, taşerona kadro çıktı mı, kimlere verilecek? 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak? İşte konu hakkında son gelişmeler...
"Taşerona kadro çıktı mı, torba yasada var mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 90 bin taşerona kadro verilecek mi sorusu, araştırılan konu başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Binlerce kişinin gündeminde "Taşerona kadro çıktı mı, kimlere verilecek? 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak?" soruları yer alıyor. İşte konuyla ilgili son açıklamalar.
TAŞERONA KADRO SON DURUM
Erken emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağ-Kur'da 7200 prim günü ve ev hanımlarına yönelik prim desteği ve taşerona kadro düzenlemesi için beklentiler arttı. Meclis'te Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi düzenlemesi görüşülüyor.
Ancak TBMM'de ekonomiye yönelik düzenlemeleri yer alan yasa tasarısında taşerona kadro ile ilgili bir madde yer almıyor. Taşerona kadro ile ilgili henüz yeni bir gelişme yaşanmadı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
TAŞERONA KADRO VERİLECEK Mİ?
31 Mart yerel seçimlerinden önce TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, “Seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Gündem, geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi. Çalışma hayatıyla ilgili taleplerimizin tamamına yakını halloldu. KİT’lerdeki taşeronlar ile kamuda kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro beklentisi devam ediyor” ifadelerini kullanmıştı.
BAKAN IŞIKHAN’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA!
Bakan Işıkhan da daha önce yaptığı açıklamada “15 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 3600 ek gösterge düzenlemesi ile çalışan ve emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden belirlenmesini sağladıklarını hatırlatan Işıkhan, "Bununla beraber, birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükümet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz." diye konuşmuştu.
Bakan Işıkhan, bu yılın başında kamuda sözleşmeli olarak görev yapan 460 bin personeli de kadroya geçirdiklerini kaydetti.
Taşeron işçiler ikramiye alacak mı?
Taşerona kadro düzenlemesinin görüşülmekte olduğu bu süreçte, taşeron işçilere bir müjde daha verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, taşeron işçilere 2024 yılında da ilave tediye ödemesi yapılacak.
İşçiler, aldıkları brüt maaşa göre ikramiye ödemesi alacaklar. Bu gelişmeler ışığında, TBMM’deki torba yasa görüşmeleri ve özellikle taşeron işçilere yönelik düzenlemeler, milyonlarca vatandaşı doğrudan etkileyen ve büyük bir heyecanla beklenen konular arasında yer alıyor. Taşeron işçilerin kadroya geçiş süreci ve bu süreçteki gelişmeler, önümüzdeki günlerde daha da netleşecek.
696 Sayılı KHK ile Taşeron İşçilere Kadro Yolu Açıldı
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında çalışan taşeron işçilerin, sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesi, 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile mümkün hale geldi. Bu düzenleme, taşeron işçilerin istihdam durumlarını düzenlemeyi amaçlıyor ve onlara daha güvenli bir çalışma ortamı sunmayı hedefliyor.