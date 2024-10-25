100 bin taşerona kadro müjdesi geldi! 86 madde tek tek listelendi: Taşeron, TYP, 3600 ek gösterge...

Torba yasa kapsamında gündemde olan erken emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağ-Kur’da 7200 prim günü ve ev hanımlarına prim desteği gibi kritik düzenlemeler kamuoyunda büyük ilgi görüyor. Vatandaşlar, bu düzenlemelerin çalışma hayatına getireceği yenilikleri yakından izlerken, özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor. Bu maddelerin TBMM’de gündeme ne zaman geleceği ve yasalaşma sürecinin nasıl işleyeceği de torba yasa ile netlik kazanacak.