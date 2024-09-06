100 yaş üstü insanların ortak besini! İbn-i Sina 3 besine dikkat çekiyor

BAKLANIN ZARARLARI VE YAN ETKİLERİ

Baklanın faydaları olduğu gibi zararları da görülebilir.

Bu nedenle bazı detayları gözden kaçırmamak gerekli: Baklayı haftada 3 ya da daha çok tüketirseniz, hazımsızlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle az porsiyonlar şeklinde 2 defa tüketebilirsiniz.

Bayat bakla tüketimi, karaciğer sağlığını etkileyecektir.

Uzmanlar her tüketimde taze olarak haşlamanızı öneriyor.