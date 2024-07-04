1995 1997 1999 2010 SGK girişi olana yeni fırsat! 43-44-47-48-50 yaşla erken emeklilik şansı doğdu

SİGORTA GİRİŞ TARİHİ

Emekliliği belirleyen en önemli etmen, ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığınız tarihtir. Hem ödeyeceğiniz prim günü hem de yaş şartı bu tarihe göre belirlenir. Ayrıca, hangi kurumdan daha çok prim ödediğiniz de önemlidir. Eski adıyla SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı mensubu olmanız emeklilik tarihinizi belirler. Bunların birkaçından birden sigortalı olduysanız, hesap farklılaşır. Ancak yine de yasalarımız emekliliği öne çekmek açısından bazı avantajlar sunuyor: