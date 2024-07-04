1995 1997 1999 2010 SGK girişi olana yeni fırsat! 43-44-47-48-50 yaşla erken emeklilik şansı doğdu

Yapılan yeni düzenlemelerle birlikte, prim gün sayısı 5000 ve üzeri olanlar için erken emeklilik fırsatları sunuluyor. Bu değişiklikler, farklı sektörlerde çalışanların birçok vatandaş için umut verici gelişmeler içermesini içerir. Özellikle ilk gün sayısında tamamlayamayanlar için getirilen yeni emeklilik koşulları büyük ilgi uyandırıyor. İşte erken emeklilik için son gelişmeler...
Erken emeklilik için son gelişmeler yakından takip ediliyor. Türkiye'de emeklilik sistemine getirilen yeni düzenlemelerle, sigortalılar daha az prim günüyle emekli olma şansına sahip olabilirler. Gerçekleşmesi beklenen düzenlemeler sonrasında belli olanakların sağlanması bekleniyor.
EYT yasasıyla birlikte 2 milyondan fazla sigortalı, yaş şartı olmadan emekli oldu. Bu şansı kaçıranlar için ise erken emeklilik yolları hâlâ mevcut. Önümüzdeki dönemlerde şartlarını tamamlayan 2 milyona yakın EYT'li daha emekli olacak. Ancak EYT yasasından yararlanmak için 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olmak gerekiyor.
Daha sonra sigortalı olanlar için kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaş ve 7 bin gün prim şartı bulunuyor. Ancak yasalarımızda emekliliği öne çekmek için bazı imkanlar da sunulmuş durumda. Şartları sağlayanlar daha az primle veya daha erken yaşta emekli olabiliyor.
SİGORTA GİRİŞ TARİHİ
Emekliliği belirleyen en önemli etmen, ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığınız tarihtir. Hem ödeyeceğiniz prim günü hem de yaş şartı bu tarihe göre belirlenir. Ayrıca, hangi kurumdan daha çok prim ödediğiniz de önemlidir. Eski adıyla SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı mensubu olmanız emeklilik tarihinizi belirler. Bunların birkaçından birden sigortalı olduysanız, hesap farklılaşır. Ancak yine de yasalarımız emekliliği öne çekmek açısından bazı avantajlar sunuyor:
Çocuklar Avantajı: Kadın çalışanlar, çocukları üzerinden prim kazanma imkanına sahiptir. Bu imkan, 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırır. Böylece yaşı ve yılı dolmuş bir anne, 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabilir. Tek şart, çocukların sigortadan önce doğmuş olmasıdır.
Askerlik Öne Çeker: Erkeklerde ise askerlik süreleri hem yaşı geriye çeker hem de prim kazanma imkanı verir. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanılması, sigorta giriş tarihini borçlanılan gün kadar geriye çeker. Böylece en az 1 yıl önce emeklilik imkanı doğar.
10 Yıl Prim Yeter: Kısmi emeklilik de denilen yöntemde, 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabilir. Burada yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60'tan başlar. Bu imkan, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için geçerlidir. Sonrası için ise prim 4500'e, yıl şartı 25'e çıkar.
%60 Rapor Yeter: Çalışırken iş yapabilme gücünü en az %60 kaybedenler, sağlık raporu alarak malulen emekli olabilir. En az 1800 gün prim yeterlidir.
Vergi İndirimi Yaşı Kaldırır: Engelli çalışanlar, en az %40 engellilik ile vergi indirimi aldıklarında yaş şartına bakılmadan 15 yıl 3600 günden başlayarak, işe giriş tarihlerine göre 18 yıl 4680 güne kadar süreyle emekli olabilir.
Yıpranan Kazanır: Ağır işlerde çalışanlar, madenciler, gazeteciler, gemi adamları gibi mesleklerde çalışanlar, sigortalılık sürelerine belli oranda gün eklenerek ve işe girişleri geriye çekilerek emeklilik imkanına kavuşur.
Anneye Prim Var: Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan annelerin de 1 Ekim 2008 sonrası primlerinin dörtte biri toplam primlerine eklenir. Bu süre yaş şartından da düşülür.