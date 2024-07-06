1997, 2002 ve 2004 Yılında SGK Girişi Olanlar İçin A’dan Z’ye Emeklilik Şeması: Kadın ve Erkek İçin Detaylar

3. On Yıl Prim ve Yaş Şartları: En az 15 yıl ve 3600 gün prim ödeyen bireyler, belirlenen yaş şartlarına göre kısmi emeklilik hakkı kazanıyor. Kadınlar için yaş şartı 58, erkekler için ise 60 olarak belirlenmiştir. 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için daha esnek koşullar geçerlidir.