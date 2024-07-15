1999-2000 -2004-2006 SGK girişi olanlar dikkat! Emeklilik takvimi için başlangıç yıl, prim, gün...

EYT yasasıyla birlikte 2 milyondan fazla sigortalı, yaş şartı olmadan emeklilik hakkı kazandı. Bu fırsatı kaçıranlar için ise erken emekli olmanın yolları mevcut. Önümüzdeki dönemlerde şartlarını tamamlayan 2 milyona yakın EYT'li daha emekli olacak. Ancak, EYT yasasından yararlanmak için 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olmak gerekiyor. Bu tarihten sonra sigortalı olanlar için ise kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaş ve 7 bin gün prim şartı bulunuyor. Ancak, yasalarımızda emekliliği öne çekmek için bazı imkanlar da sunulmuş durumda. Şartları sağlayanlar, daha az primle ya da daha erken yaşta emekli olabiliyorlar.

1 / 8 EYT yasasıyla birlikte 2 milyondan fazla sigortalı, yaş şartı olmadan emeklilik hakkı kazandı. EYT'yi kaçıranlar için ise erken emekli olmanın çeşitli yolları mevcut. İşte birçok çalışanın bilmediği 7 formül...

2 / 8 Askerlik Borçlanması: Erkekler, askerlik sürelerini borçlanarak emeklilik yaşını öne çekebilirler.

3 / 8 Doğum Borçlanması: Kadınlar, doğum yapmış oldukları süreleri borçlanarak prim gün sayılarını artırabilirler.

4 / 8 Yıpranma Payı: Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar, bu süreler için ek prim kazanarak daha erken emekli olabilirler.

5 / 8 Engellilik Durumu: Çalışma gücünde kayıp yaşayanlar, belirli bir oranda engelli raporu alarak erken emekli olabilirler.

6 / 8 Malulen Emeklilik: Çalışma gücünü kaybedenler, maluliyet raporu alarak erken emekli olabilirler.

7 / 8 Bakıma Muhtaç Çocuğu Olanlar: Ağır engelli çocuğu olan kadınlar, belirli prim gün şartını sağlayarak erken emekli olabilirler.