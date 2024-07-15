1999-2000 -2004-2006 SGK girişi olanlar dikkat! Emeklilik takvimi için başlangıç yıl, prim, gün...

EYT yasasıyla birlikte 2 milyondan fazla sigortalı, yaş şartı olmadan emeklilik hakkı kazandı. Bu fırsatı kaçıranlar için ise erken emekli olmanın yolları mevcut. Önümüzdeki dönemlerde şartlarını tamamlayan 2 milyona yakın EYT'li daha emekli olacak. Ancak, EYT yasasından yararlanmak için 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olmak gerekiyor. Bu tarihten sonra sigortalı olanlar için ise kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaş ve 7 bin gün prim şartı bulunuyor. Ancak, yasalarımızda emekliliği öne çekmek için bazı imkanlar da sunulmuş durumda. Şartları sağlayanlar, daha az primle ya da daha erken yaşta emekli olabiliyorlar.
EYT yasasıyla birlikte 2 milyondan fazla sigortalı, yaş şartı olmadan emeklilik hakkı kazandı. EYT'yi kaçıranlar için ise erken emekli olmanın çeşitli yolları mevcut. İşte birçok çalışanın bilmediği 7 formül...
Askerlik Borçlanması: Erkekler, askerlik sürelerini borçlanarak emeklilik yaşını öne çekebilirler.
Doğum Borçlanması: Kadınlar, doğum yapmış oldukları süreleri borçlanarak prim gün sayılarını artırabilirler.
Yıpranma Payı: Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar, bu süreler için ek prim kazanarak daha erken emekli olabilirler.
Engellilik Durumu: Çalışma gücünde kayıp yaşayanlar, belirli bir oranda engelli raporu alarak erken emekli olabilirler.
Malulen Emeklilik: Çalışma gücünü kaybedenler, maluliyet raporu alarak erken emekli olabilirler.
Bakıma Muhtaç Çocuğu Olanlar: Ağır engelli çocuğu olan kadınlar, belirli prim gün şartını sağlayarak erken emekli olabilirler.
Kısmi Emeklilik: Belirli bir yaşa gelen ve prim gün sayısını tamamlayanlar, tam emeklilik yaşı gelmeden kısmi emeklilik hakkından yararlanabilirler.
Bu yollar sayesinde, emeklilik hayallerine daha erken kavuşmak mümkün olabilir.