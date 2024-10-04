1999-2000-2008 SGK girişi olanların maaş sistemi değişiyor: OVP ile SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na...

Yeni sistemde, bu üçlü yapının sadeleştirilmesi ve tek bir hesaplama yöntemi getirilmesi amaçlanıyor. Bu, hem çalışanların hem de maaş bağlama sürecini yürüten yetkililerin işini kolaylaştıracak. Böylece, daha uzun süre çalışan ve daha yüksek prim ödeyen kişilerin daha yüksek maaş alması sağlanacak. Bu sistem, erken emekliliği değil, çalışmayı teşvik edecek.