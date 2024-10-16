1999, 2000 ve 2008 sonrası sigortalılara müjde! SSK-Bağkur emekli maaşına prim fark zammı geliyor

Emeklilik sisteminde köklü değişiklikler öngören yeni düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gündemine gelmeye hazırlanıyor. Yeni sistemle birlikte emekli maaşlarının hesaplanmasında kullanılan şartlar yeniden düzenlenecek, prim gün sayısı ve çalışma süresi daha etkin hale getirilecek. Bu kapsamda, emekli maaşı hesaplamalarında kök ve taban maaş ayrımı kaldırılarak, çalışanların daha fazla prim günü ile daha yüksek maaş alabilmesi sağlanacak. Peki, kimler bu düzenlemeden faydalanabilecek? İşte yeni emeklilik sistemi ile ilgili tüm detaylar...