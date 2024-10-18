1999-2008 SGK primine göre listeye dahil edilecek! Bu kişiler EYT'li olmasa da erken emeklilik mümkün! 47-50 yaş arasındakiler...

EYT düzenlemeleri kapsamına giremeyen birçok kişi, erken emeklilik için farklı yolları araştırıyor. Eğer siz de bu düzenlemeden yararlanamadıysanız, alternatif yöntemlerle emeklilik hayalinizi gerçeğe dönüştürmeniz mümkün. Prim gün sayısının tamamlanması, yıpranma payı hakkı, malulen emeklilik, doğum ve askerlik borçlanması gibi yöntemlerle erken emeklilik fırsatlarını değerlendirebilirsiniz. İşte erken emeklilik için gerekli şartlar ve dikkat edilmesi gerekenler...

1 /11 Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası, milyonlarca kişiye yaş şartı aranmadan emeklilik fırsatı sundu. Ancak, EYT kapsamına girmeyenler de erken emekli olma yollarını araştırmaya devam ediyor. EYT’den yararlanamayanlar için farklı yöntemlerle emeklilik mümkün. Prim gün sayısının tamamlanması, askerlik ve doğum borçlanması, malulen emeklilik gibi seçeneklerle emekli olabilirsiniz. İşte erken emeklilik için atmanız gereken adımlar ve dikkat etmeniz gereken hususlar...

2 /11 2160 GÜN KAZANMA FORMÜLÜ Kadın çalışanlar, çocukları üzerinden prim kazanma imkânına sahiptir. Bu yöntemle 3 çocuğa kadar borçlanma yapılarak toplamda 2160 gün, yani 6 yıl prim kazanılabilir.

3 /11 Böylece yaşı ve yılı dolmuş bir anne, eğer 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabilir. Buradaki tek şart, çocukların sigortadan önce doğmuş olmasıdır.

4 /11 1 YAŞ ERKEN EMEKLİLİK İMKANI Erkekler için ise askerlik süreleri, hem emeklilik yaşını erkene çekerken hem de prim kazanma imkânı sağlar. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik süresi borçlanılarak, sigorta giriş tarihi geriye çekilir ve böylece en az 1 yaş önce emekli olma fırsatı doğar.

5 /11 3600 GÜNÜ DOLDURMAK YETERLİ Kısmi emeklilik olarak bilinen yöntemde, 15 yıl ve 3600 prim gününü dolduranlar yaş şartını sağladıklarında, daha fazla çalışmadan emekli olma hakkına sahip olurlar. Kadınlar için yaş şartı 58, erkekler için ise 60’tan başlar.

6 /11 Bu imkân, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için geçerli olup, sonrasında ise prim günü 4500’e, yıl şartı 25’e çıkmaktadır.

7 /11 1800 GÜN PRİM YETERLİ Çalışma hayatında iş gücünü en az yüzde 60 kaybedenler, malulen emeklilik hakkından faydalanabiliyorlar. Bunun için ise en az 1800 gün prim ödenmiş olması yeterlidir.

8 /11 4680 GÜNLE EMEKLİLİK Engelli çalışanlar, yüzde 40 ve üzeri engellilik oranıyla vergi indirimi aldıklarında yaş şartı aranmaksızın emekli olabiliyorlar.

9 /11 15 yıl ve 3600 gün prim ile başlayan bu süreç, işe giriş tarihine göre 18 yıl ve 4680 güne kadar değişebiliyor.

10 /11 İŞE GİRİŞ TARİHİ ÖNE ÇEKİLİYOR Ağır işlerde çalışanlar, madenciler, gazeteciler, gemi adamları gibi meslek gruplarında sigortalılık sürelerine belirli oranlarda gün eklenerek, emeklilik için işe giriş tarihleri geriye çekilebiliyor.