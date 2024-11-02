2000 sonrası için yeni emeklilik sistemi yolda! Yaş ve prim gün süresi değişecek mi?

Emeklilik yaşı ve prim gün sayısına yönelik değişiklikler kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yaptığı son açıklamada, yeni emeklilik sisteminin hem prim gün sayısını hem de emeklilik yaşını esas alacak şekilde düzenleneceğine dair önemli mesajlar verdi. Bu kapsamda, yeni emeklilik sistemine ilişkin detaylar netleşmeye başlarken, prim gün sayısı ve emeklilik yaşındaki olası değişiklikler merakla takip ediliyor. Meclis gündeminde yer alacak düzenlemeyle birlikte, sosyal güvenlik sisteminde köklü reformların yapılması bekleniyor.