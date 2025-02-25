Kademeli emeklilik, 2025 yılı itibarıyla, EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesinden faydalanamayan ve erken emeklilik için şartları bekleyen vatandaşların gündeminde yoğun bir şekilde yer alıyor. 2023 yılı mart ayında, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanların EYT kapsamında emekli olmalarına olanak sağlanmış ve yaklaşık 2 milyon kişi emekli olmuştur. Ancak, bu düzenlemeden yararlanamayan ve yaş bekleyen çalışanlar, erken emeklilik için kademeli emeklilik şartlarının belirlenmesini bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz haftalarda kademeli emeklilikle ilgili önemli açıklamalarda bulunarak sürece dair bilgi vermişti. TBMM’de çalışma hayatını ilgilendiren düzenlemelerle birlikte, kademeli emeklilik teklifine dair beklentiler şubat ayı itibariyle artmış durumda. Peki, kademeli emeklilik tablosu belli oldu mu? Kademeli emeklilik şartları neler ve ne zaman açıklanacak?
"Kademeli emeklilik tablosu belli oldu mu? Kademeli emeklilik şartları neler ve ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Henüz detaylı bir açıklama yapılmış olmasa da, hükümetin bu konuda çalışmalarına devam ettiği ve yakın bir zamanda daha net bilgilere ulaşılacağı tahmin ediliyor. Emeklilik yaşını bekleyen vatandaşlar için bu düzenlemenin, çalışma hayatını büyük ölçüde etkilemesi bekleniyor. Kademeli emeklilik şartları ve tablosuyla ilgili gelişmelerin, önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde duyurulması bekleniyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK SON DURUM
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Merkezi’nde milletvekilleriyle bir araya geldi ve önemli değerlendirmelerde bulundu.Bakan Işıkhan konuşmasında emeklilik sistemi konusunda açıklamada bulunarak şu ifadelere yer verdi: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."
KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan 13 Ocak Pazartesi günü katıldığı bir canlı yayında kademeli emeklilik konusuna da değindi. Bakan Işıkhan, "Burada asla bir mağduriyet söz konusu değildir. Mağduriyetle ön plana çıkmak bence sağlıklı bir tarz değildir. Bu çerçevede biz şu an mevcut aktüeryal dengeyi nasıl sağlayabiliriz, emeklilerimize aylıkları düzenli bir şekilde nasıl ödeyebiliriz, sağlık hizmetlerini Sürdürülebilir hale nasıl getirebiliriz bunun telaşı ve çalışması içerisindeyiz." dedi.;
KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?
Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir.
Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor. Kademeli emeklilikte yeni bir tablo çalışması bulunmuyor.