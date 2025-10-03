Yıl sonu için TÜFE artış beklentisi de güncellendi; önceki tahmin olan yüzde 29,69, bu ay itibarıyla yüzde 29,86’ya çıktı. Öte yandan, uzun vadeli enflasyon beklentilerinde düşüş gözlemlendi. 12 ay sonrası için TÜFE tahmini yüzde 22,84’ten yüzde 22,25’e gerilerken, 24 ay sonrası için yapılan öngörü yüzde 16,92’den yüzde 16,78’e indi. Bu veriler, piyasa beklentilerinde kısa vadeli dalgalanmalara rağmen uzun vadede daha istikrarlı bir görünüm hedeflendiğini ortaya koyuyor.