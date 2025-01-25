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2025 İSTANBULKART AYLIK AKBİL FİYATLARI 25 OCAK: Öğrenci - tam aylık abonman ücretleri ne kadar olacak?

2025 İSTANBULKART AYLIK AKBİL FİYATLARI 25 OCAK: Öğrenci - tam aylık abonman ücretleri ne kadar olacak?

17:2225/01/2025, Cumartesi
G: 25/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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İstanbul’da toplu taşıma ücretlerine zam kararı alındı. Bugün gerçekleştirilen UKOME toplantısında, otobüs, metro ve metrobüs dahil tüm toplu taşıma araçlarında yüzde 35 oranında fiyat artışı yapıldı. Temmuz ayında yüzde 13 olarak belirlenen bir önceki zammın ardından gelen bu artış, vatandaşların ulaşım maliyetlerini yeniden gündeme taşıdı. Vatandaşlar, "2025 toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu, zam oranı ne olacak?" gibi sorulara yanıt arıyor.

"Öğrenci - tam aylık abonman ücretleri ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstanbul'da bugün gerçekleştirilen UKOME toplantısında otobüs, metro, metrobüs dahil olmak üzere toplu ulaşım yüzde 35 zamlandı. Bir önceki zam temmuz ayında yüzde 13 oranında yapılmıştı.

Milyonlarca İstanbulluyu yakından ilgilendiren toplu taşıma ücretlerinde yeni tarife Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından belirlendi.

Geçen hafta görülen toplantıda Ulaşım Bakanlığı üyeleri tarafından onaylanmayan ve tekrar görüşülmesi üzerine alt komisyona gönderilen zam tutarı bugün belli oldu. Bugün yapılan toplantıda ücret tarifelerine 35 oranında zam geldi.

Tarife ile otobüs, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, vapur ve taksi ücretleri değişti. Tam basım ücreti 20 liradan 27 liraya yükseldi.

2025 TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Yeni ücretler şöyle:

Tam bilet eski 20, yeni 27 lira

Öğrenci eski 9.76, yeni 13,17 lira

Öğretmen ve 60 yaş eski 14,32, yeni 19,33 lira

Öğrenci abonman eski 282,5, yeni 381,37 lira

Tam abonman eski 1569, yeni 2118,15 lira

Marmaray eski 44,27, yeni 59,76 lira

Metrobüs Tam eski 29,68, yeni 40,68 lira

Metrobüs öğrenci eski 9,76, yeni 13,17 lira

TAKSİ ÜCRETLERİNE DE ZAM

Taksi ücretlerine de zam geldi. Daha önce tarife açılış ücreti 30 lirayken 42 liraya yükseldi. İndi bindi olarak bilinen minimum ücret tutarı ise 100 liradan 135 liraya çıktı.

#İstanbulkart
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