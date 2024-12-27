BİM aktüel ürün kataloğunda bu Cuma gelecek fırsatlar dikkat çekiyor! Her hafta olduğu gibi, BİM'in indirim listesinde elektronik, mutfak aksesuarları, tekstil ürünleri ve daha birçok cazip fırsat yer alıyor. BİM, 27 Aralık 2024 Cuma günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğunu müşterileriyle paylaştı. BİM'de bu hafta ankastre ocak, portatif vestiyer, Kumtel dikey Isıtıcı gibi birçok üründe yeni indirimler yer alıyor. İşte 27 Aralık BİM markette bu haftanın indirimli ürünleri.

1 /11 BİM market Aralık ayı indirimlerine başladı. BİM aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta yine cazip fırsatlar ile müşterilerin karşısına çıkıyor. Teknoloji ürünlerinden mutfak aletlerine, kişisel bakım ürünlerinden ev tekstil ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi, BİM mağazalarında sizleri bekliyor. Bu hafta BİM'de neler var diye merak ediyorsanız, BİM aktüel ürünler kataloğuna göz atabilirsiniz. BİM indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. İşte bim 20 Aralık 2024 Cuma kataloğu ve haftanın BİM aktüel ürünleri.

2 /11 BİM 27 ARALIK CUMA AKTÜEL KATALOĞU Kumtel Ankastre Set - 8.650,00 TL Senna 32’’ HD Ready TV - 4.150,00 TL Dijitsu 65’’ Ultra HD Google TV - 17.490,00 TL Kumtel Mini Buzdolabı - 4.975,00 TL Joyplus Işıklı Oda Nemlendirici - 159,00 TL Gaz Lambası - 249,00 TL Kumtel Dikey Isıtıcı - 1.590,00 TL Portatif Vestiyer 1.299 TL Oto Cam Suyu -30 Derece 5 L 115 TL Oto Cam Suyu -21 Derece 5 L 95 TL Radyatör Antifrizi 3 L 139 TL

3 /11 Casilli Termal Tayt - 159 TL M. Botti Studios Erkek Eşofman Alt - 199 TL Molinella Kırlent Kılıfı - 169 TL Argesta Terlik - 89 TL Erkek Pijama Alt - 159 TL Kaşmir Halı Coco Paspas - 159 TL Saç Kurutma Beresi - 69 TL Maisonette Mutfak Havlusu - 59 TL Büyük Boy Valiz - 799 TL Molinella Sıvı Geçirmez Yastık Alezi - 59 TL Pelüş Kulaklık Çocuk 79 TL Coco Paspas 159 TL İkili Havlu Set ~50x90+30x50cm 59 TL

4 /11 Paşabahçe Aurora Kase 129 TL Paşabahçe Aurora Servis Tabağı 79 TL Paşabahçe Madlen Tatlı Tabağı 2'li 169 TL Paşabahçe Breakfast Club Kavanoz 2'li 139 TL Paşabahçe Iconic Kase 39 TL Paşabahçe Gaia Meşrubat Bardağı 6'lı 199 TL Paşabahçe Kapaklı Borcam Fırın Tepsisi 249 TL Bistro Şeffaf Kapaklı Sürahi 129 TL

5 /11 Benante Porselen Tabaklı Ayaklı Çay Fincanı - 179 TL Benante Porselen Desenli Demlik - 479 TL Benante Porselen Desenli Şekerlik - 179 TL English Home 2'li Fincan Seti - 149 TL Glass in Love Cam Kahve Bardağı - 75 TL Bonera Ocak Üstü Tost Tavası - 399 TL Emaye Közmatik - 99 TL Kaydırmaz Tepsi Çeşitleri - 79 TL

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