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BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: 27 Aralık Cuma günü ankastre ocak, portatif vestiyer ve ısıtıcı geldi

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: 27 Aralık Cuma günü ankastre ocak, portatif vestiyer ve ısıtıcı geldi

08:4727/12/2024, Cuma
G: 27/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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<p>Bim aktüel ürünler kataloğu</p>
Bim aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürün kataloğunda bu Cuma gelecek fırsatlar dikkat çekiyor! Her hafta olduğu gibi, BİM'in indirim listesinde elektronik, mutfak aksesuarları, tekstil ürünleri ve daha birçok cazip fırsat yer alıyor. BİM, 27 Aralık 2024 Cuma günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğunu müşterileriyle paylaştı. BİM'de bu hafta ankastre ocak, portatif vestiyer, Kumtel dikey Isıtıcı gibi birçok üründe yeni indirimler yer alıyor. İşte 27 Aralık BİM markette bu haftanın indirimli ürünleri.

BİM market Aralık ayı indirimlerine başladı. BİM aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta yine cazip fırsatlar ile müşterilerin karşısına çıkıyor. Teknoloji ürünlerinden mutfak aletlerine, kişisel bakım ürünlerinden ev tekstil ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi, BİM mağazalarında sizleri bekliyor. Bu hafta BİM'de neler var diye merak ediyorsanız, BİM aktüel ürünler kataloğuna göz atabilirsiniz. BİM indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. İşte bim 20 Aralık 2024 Cuma kataloğu ve haftanın BİM aktüel ürünleri.

BİM 27 ARALIK CUMA AKTÜEL KATALOĞU

Kumtel Ankastre Set - 8.650,00 TL

Senna 32’’ HD Ready TV - 4.150,00 TL

Dijitsu 65’’ Ultra HD Google TV - 17.490,00 TL

Kumtel Mini Buzdolabı - 4.975,00 TL

Joyplus Işıklı Oda Nemlendirici - 159,00 TL

Gaz Lambası - 249,00 TL

Kumtel Dikey Isıtıcı - 1.590,00 TL

Portatif Vestiyer 1.299 TL

Oto Cam Suyu -30 Derece 5 L 115 TL

Oto Cam Suyu -21 Derece 5 L 95 TL

Radyatör Antifrizi 3 L 139 TL

Casilli Termal Tayt - 159 TL

M. Botti Studios Erkek Eşofman Alt - 199 TL

Molinella Kırlent Kılıfı - 169 TL

Argesta Terlik - 89 TL

Erkek Pijama Alt - 159 TL

Kaşmir Halı Coco Paspas - 159 TL

Saç Kurutma Beresi - 69 TL

Maisonette Mutfak Havlusu - 59 TL

Büyük Boy Valiz - 799 TL

Molinella Sıvı Geçirmez Yastık Alezi - 59 TL

Pelüş Kulaklık Çocuk 79 TL

Coco Paspas 159 TL

İkili Havlu Set ~50x90+30x50cm 59 TL

Paşabahçe Aurora Kase 129 TL

Paşabahçe Aurora Servis Tabağı 79 TL

Paşabahçe Madlen Tatlı Tabağı 2'li 169 TL

Paşabahçe Breakfast Club Kavanoz 2'li 139 TL

Paşabahçe Iconic Kase 39 TL

Paşabahçe Gaia Meşrubat Bardağı 6'lı 199 TL

Paşabahçe Kapaklı Borcam Fırın Tepsisi 249 TL

Bistro Şeffaf Kapaklı Sürahi 129 TL

Benante Porselen Tabaklı Ayaklı Çay Fincanı - 179 TL

Benante Porselen Desenli Demlik - 479 TL

Benante Porselen Desenli Şekerlik - 179 TL

English Home 2'li Fincan Seti - 149 TL

Glass in Love Cam Kahve Bardağı - 75 TL

Bonera Ocak Üstü Tost Tavası - 399 TL

Emaye Közmatik - 99 TL

Kaydırmaz Tepsi Çeşitleri - 79 TL

31 ARALIK SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU

Enka Tereyağı 1000 g 279 TL

Bahçıvan Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 249 TL

Taciroğlu Tam Yağlı Tulum Peyniri 250 g 99 TL

Taciroğlu Olgunlaştırılmış Tam Yağlı Tulum Peyniri 250 g 79,50 TL

Taciroğlu Klasik Beyaz Peynir 450 g 149 TL

Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 149,50 TL

İçim %3 Yağlı Yoğurt 3 kg 109,50 TL

Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 249 TL

Torku Dana Kangal Sucuk 500 g 185 TL

Cumhuriyet Çemeni Sıyrılmış Dilimli Dana Antrikot Pastırma 90 g 99 TL

Pınar Elit Siyah Zeytin 1000 g 109,50 TL

Gesaş Dut Pekmezi 1300 g 115 TL

Şölen Dubai Çikolatası 122 g 99 TL


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