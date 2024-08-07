30 Ağustos, Türkiye Cumhuriyeti'nin Zafer Bayramı olarak kutlanan ve resmi tatil ilan edilen bir gün olduğu için, 30 Ağustos resmi tatildir. Bu önemli günde, ülkemizin bağımsızlık mücadelesi ve zaferi kutlanır. Peki 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor, ne zaman?

1 / 5 Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayram. Peki 30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor, ne zaman?



2 / 5 İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan beri Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.

3 / 5 30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ? 30 Ağustos günü, resmi tatil günleri arasında yer almaktadır. Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eden 30 Ağustos ülke genelinde törenlerle ve etkinliklerle kutlanmaktadır.

4 / 5 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR? Bu yıl yani 30 Ağustos, Cuma gününe denk gelmektedir.