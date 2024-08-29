30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. 30 Ağustos'ta trafiğe kapalı yollar arasında Vatan Caddesi, Edirnekapı, D100 kuzey ve güney istikameti, Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden Vatan Caddesi'ne katılım gibi ana arterler yer alıyor. Bu nedenle, sürücüler alternatif güzergahlar kullanmak zorunda kalacaklar. Turgut Özal Millet Caddesi gibi yollar alternatif güzergahlar olarak öneriliyor. Şehirde seyahat edeceklerin, trafik yoğunluğunu azaltmak için toplu taşıma araçlarını kullanmaları tavsiye ediliyor. Peki hangi yollar trafiğe kapatıldı? İşte 30 Ağustos alternatif yol ve güzergahlar: