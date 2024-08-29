30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle İstanbul'da bazı yolların trafiğe kapatılması bekleniyor. 30 Ağustos'ta hangi yollar kapalı olacak? sorusu, birçok sürücü tarafından merak ediliyor. Bu nedenle, kutlamalar öncesinde alternatif güzergahları planlamak oldukça önemli. Alternatif güzergahlar belirlerken, trafiğe kapalı yolların listesini takip etmek ve toplu taşıma seçeneklerini değerlendirmek faydalı olacaktır. 30 Ağustos Cuma günü hangi yolların trafiğe kapalı olduğu açıklandı. İşte 30 Ağustos'ta trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar...
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. 30 Ağustos'ta trafiğe kapalı yollar arasında Vatan Caddesi, Edirnekapı, D100 kuzey ve güney istikameti, Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden Vatan Caddesi'ne katılım gibi ana arterler yer alıyor. Bu nedenle, sürücüler alternatif güzergahlar kullanmak zorunda kalacaklar. Turgut Özal Millet Caddesi gibi yollar alternatif güzergahlar olarak öneriliyor. Şehirde seyahat edeceklerin, trafik yoğunluğunu azaltmak için toplu taşıma araçlarını kullanmaları tavsiye ediliyor. Peki hangi yollar trafiğe kapatıldı? İşte 30 Ağustos alternatif yol ve güzergahlar:
30 AĞUSTOS’TA HANGI YOLLAR KAPALI OLACAK?
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, cuma günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama töreni ve tören geçişinin yapılacağı Vatan Caddesi'nde trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.
Saat 06.00'dan program bitimine kadar trafiğe kapanacak yollar, şöyle sıralandı: "Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler, Edirnekapı, D100 kuzey ve güney istikameti, 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar,
Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddeleri ile Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak, Hal Yolu güneyden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar, Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden Vatan Caddesi'ne katılım."
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
Sürücüler bu yollara alternatif olarak Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D 100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu'nu kullanabilecek.