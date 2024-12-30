Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
31 Aralık (yarın) PTT açık mı, yarım gün mü?

31 Aralık (yarın) PTT açık mı, yarım gün mü?

16:0330/12/2024, Pazartesi
G: 30/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>PTT yarın tam gün mü, yarım gün mü açık?</p>
PTT yarın tam gün mü, yarım gün mü açık?

Yılbaşı gecesi 31 Aralık Salı gününe denk geliyor. Yeni yılın hafta içine denk gelmesiyle birlikte gözler PTT çalışma saatlerine çevrildi. PTT, dini ve milli bayramlarda resmi tatil olduğu için kapalı oluyor. Peki 31 Aralık’ta PTT’ler açık mı, kapalı mı, tam gün mü yarım gün mü?

31 Aralık'ta kargoların ve PTT'nin çalışma saatleri araştırılıyor. Yeni yılın girecek olmasıyla birlikte vatandaşların aklındaki sorulardan bir tanesi de 31 Aralık’ta PTT’ler açık mı, çalışıyor mu? oldu. Postanede işi olanlar, yarın yani 31 Aralık Salı günü PTT’nin tam gün mü yoksa yarım gün mü çalışacağı merak konusu. Peki 31 Aralık’ta PTT’ler açık mı, kapalı mı, tam gün mü yarım gün mü?

31 ARALIK PTT, KARGOLAR AÇIK MI?

Türkiye'de 31 Aralık günü resmi tatil değildir. 31 Aralık Salı günü resmi tatil olmadığı için PTT ve kargo şirketleri normal mesai saatlerine göre çalışmaya devam edecek.

 PTT, normal mesai saatleri olan 8.30-17.30 saatleri arasında, kargo şirketler ise normal mesai saatleri olan 9.00-17.30/18.00 saatleri arasında faaliyetlerine devam edecek.

31 Aralık yılın son günü olduğu için birçok özel şirkette mesai saatleri kısaltılabilir veya çalışanlara izin verilebilir. Bu, tamamen iş yerinin inisiyatifine bağlıdır.

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

1 Ocak (Yeni Yıl Günü) ise Türkiye'de resmi tatildir ve kamu kurumları, okullar ve birçok özel sektör işletmesi tatil olur. 31 Aralık'ta normal mesai düzeni geçerlidir.

#PTT
#PTT çalışma saatleri
#31 Aralık

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ankara'da yılbaşı gecesi Ankaray ve metro saat kaça kadar çalışacak?