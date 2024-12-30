31 Aralık'ta kargoların ve PTT'nin çalışma saatleri araştırılıyor. Yeni yılın girecek olmasıyla birlikte vatandaşların aklındaki sorulardan bir tanesi de 31 Aralık’ta PTT’ler açık mı, çalışıyor mu? oldu. Postanede işi olanlar, yarın yani 31 Aralık Salı günü PTT’nin tam gün mü yoksa yarım gün mü çalışacağı merak konusu. Peki 31 Aralık’ta PTT’ler açık mı, kapalı mı, tam gün mü yarım gün mü?