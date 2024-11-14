3600 - 4500 - 5400 günle kısmi emeklilik tablosu oluştu: 1999/2008 tarihleri arasında olanlar...

Kıdem tazminatı alabilmek için genel olarak işten kendi isteği dışında ayrılmak gerekiyor. Ancak bu durumun bazı istisnaları mevcut. 1475 sayılı Kanunun 14. maddesine göre, istifa eden çalışanlar bazı özel şartları yerine getirdiklerinde kıdem tazminatı alabiliyorlar. Bu istisnalardan biri, emeklilik için yaş dışında gereken şartları tamamlamış olmaktır. Buna göre, prim ve hizmet yılı şartını tamamlayan çalışanlar, son işyerinde en az 1 yıl çalışmış olmaları kaydıyla, istifa ederek kıdem tazminatlarını alabiliyorlar.