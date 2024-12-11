3600 EK GÖSTERGE SON AÇIKLAMALAR 11 ARALIK: 3600 ek gösterge son durum ne, ne zaman onaylanacak?

"3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 3600 ek gösterge düzenlemesinde gelişmeler, memur ve emekli memurlar tarafından yakından takip ediliyor. Meclis’te Torba Yasa çalışmaları devam ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından müjde verilen 3600 ek gösterge düzenlemesi, yaklaşık 6 milyon memurun maaş ve emeklilik haklarında önemli değişiklikler yapmayı hedefliyor. Bu düzenleme ile kamu kurumlarında çalışan memurların ve emekli memurların maaşları, emekli aylıkları ve ikramiyeleri yeniden hesaplanacak. Ek gösterge artışı, memurların emeklilikte alacakları aylıkları iyileştirirken, yasanın Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.
Torba Yasa kapsamındaki 3600 ek gösterge düzenlemesinde gözler Meclis çalışmalarına çevrildi. Yaklaşık 6 milyon kamu görevlisini ilgilendiren bu düzenleme ile ek göstergeden, özellikle 1'inci kademeye gelen memurların yararlanması bekleniyor. Kamu kurumlarında görev yapan memurların maaş, emekli aylığı ve ikramiyelerini artıracak bu düzenleme, yeni Torba Kanun Teklifi’nde yer alacak. Peki, 3600 ek göstergeden kimler yararlanacak? Tasarının geçmesi durumunda öğretmenler, polisler, din görevlileri ve hemşireler başta olmak üzere pek çok kamu görevlisinin maaşlarında ve emeklilik haklarında iyileştirmeler yapılması planlanıyor.
3600 EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:
"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."
3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA VAR MI?
Torba yasa ile birlikte 90 bin taşerona kadro, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor.
3600 ek göstergenin yeni torba kanunda olup olmayacağı henüz kesin olarak bilinmiyor. Tüm maddeler yürürlüğe girince netleşecek.
3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?
3600 ek gösterge düzenlemesiyle yaklaşık 5,3 milyon memuru ilgilendiren yasa, memurların unvan, görev sorumluluk ve hizmet, maaş hesaplarında büyük role sahip olacak.