3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA 10 OCAK 2025: 3600 ek gösterge ne zaman, kimlere verilecek? 1. derece memurlar...

Memur ve emeklilerin Ocak zammı netleşirken, 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili yeni açıklamalar merakla bekleniyor. Daha önce polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerini kapsayan düzenlemenin, Yeni Torba Yasa kapsamında genişletilmesi ve birinci dereceye yükselen tüm kamu görevlilerine uygulanması gündemde. TBMM’de yapılacak görüşmelerle netlik kazanacak düzenleme, çok sayıda memurun emeklilik planlarını da yakından etkileyecek.
2025 yılına girilmesiyle birlikte 3600 ek gösterge düzenlemesi yeniden gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çıkardığı Torba Yasa kapsamında, öğretmen, sağlık çalışanı, din görevlisi, avukat ve matematikçi gibi unvanlarda görev yapan kamu çalışanları ek gösterge artışından yararlandı.
3600 EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI?
Kamu çalışanlarına yapılan yeni düzenleme gözleri 3600 ek gösterge çalışmalarına çevirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:
"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."
3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA YER ALACAK MI?
Torba yasa ile birlikte 90 bin taşerona kadro, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor. Henüz yeni torba yasa teklifi hazırlanmadı. Yeni torba yasanın ilerleyen haftalarda TBMM'ye gelmesi bekleniyor.
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
3600 ek gösterge düzenlemesi memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiriyor. Yaklaşık 5,3 milyon kamu çalışanını ilgilendiren düzenleme, memurların unvan, görev, sorumluluk ve hizmet sürelerine göre maaş hesaplamalarında önemli bir rol oynuyor.