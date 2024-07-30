TBMM Genel Kurulu'nda çalışma hayatını ilgilendiren düzenlemeler devam ederken gözler 3600 ek gösterge ile ilgili son durum gelişmelerine çevrildi. Daha önce polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisine verilen 3600 ek göstergeden, düzenlemenin çıkması halinde 1. kademe memurlar da yararlanabilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz" demişti. Çalışanların maaş hesaplamalarında önemli bir rol oynayacak olan 3600 ek göstergenin torba yasada yer alması beklentileri de artırdı. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, torba yasada yer alıyor mu? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? İşte ayrıntılar.

1 / 5 "3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?" sorusu, Meclis'teki çalışmalar devam ederken gündeme geldi. Yaklaşık 5,3 milyon kamu çalışanını ilgilendiren bu düzenleme, yasalaşması halinde memurların unvan, görev, sorumluluk ve hizmet sürelerine göre maaş hesaplamalarını etkileyecek. Tüm 1. kademe memurlarını kapsayacak olan 3600 ek gösterge düzenlemesi ile memurlara yeni haklar tanınacak. Ekonomik düzenlemeleri içeren torba yasada 3600 ek göstergenin yer alması durumunda, kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Peki, 3600 ek gösterge çıkacak mı? İşte ayrıntılar.

2 / 5 3600 EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

3 / 5 3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA YER ALACAK MI? Torba yasa ile birlikte 90 bin taşerona kadro, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor. Henüz yeni torba yasa teklifi hazırlanmadı. Yeni torba yasanın ilerleyen haftalarda TBMM'ye gelmesi bekleniyor.

4 / 5 3600 EK GÖSTERGE NEDİR? 3600 ek gösterge düzenlemesi memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiriyor. Yaklaşık 5,3 milyon kamu çalışanını ilgilendiren düzenleme, memurların unvan, görev, sorumluluk ve hizmet sürelerine göre maaş hesaplamalarında önemli bir rol oynuyor.