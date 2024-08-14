3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA: 3600 ek gösterge ne zaman onaylanacak, torba yasada var mı?

"3600 ek gösterge ne zaman onaylanacak, torba yasada var mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Torba Yasa gelişmeleri, özellikle 3600 ek gösterge ve Bağkur 7200 prim gün sayısı gibi maddelerle kamuoyunun dikkatini çekiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yasadaki düzenlemeler hakkında çeşitli açıklamalarda bulundu. Torba Yasa'nın içeriğinde birçok ekonomik düzenleme yer alıyor. Bu düzenlemeler arasında 3600 ek gösterge ve Bağkur'da prim gün sayısının düşürülmesi gibi önemli maddeler bulunuyor. Peki 3600 ek gösterge ne zaman onaylanacak, torba yasada var mı?

1 / 6 "3600 ek gösterge ne zaman onaylanacak, torba yasada var mı? 3600 ek gösterge ne zaman onaylanacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Torba Yasa son dakika gelişmeleri, kamuoyunun ilgisini çekiyor. 30 Temmuz’da tatile giren TBMM'nin ardından, Torba Yasa'nın ne zaman çıkacağı ve Resmi Gazete'de yayımlanıp yayımlanmadığı soruları merak ediliyor.

2 / 6 TORBA YASA MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ? Torba yasa ile birlikte 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor.

3 / 6 İşte, Torba Yasa maddeleri ve içeriği son durum: "Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalar başlatıldı. İsteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruluyor. Bu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözü doğrultusunda gerçekleştirilecek ve zamanı ve şartları oluştuğunda hayata geçirilecek. Sistemle ilgili sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla fikir alışverişi yapılacak, ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelinerek düzenleme hayata geçirilecek. Bu düzenleme orta vadede gerçekleştirilecektir."

4 / 6 BAĞ-KUR'LUYA PRİM EŞİTLİĞİ SON DURUM "Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

5 / 6 3600 EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."