3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA: 3600 ek gösterge Torba Yasa’da olacak mı, ne zaman Meclis'ten geçecek?

3600 ek gösterge, son dakika gelişmeleriyle kamu çalışanlarının gündeminde öne çıkıyor. Meclis'in yeni döneminde Torba Yasa çalışmalarıyla gündeme gelen bu düzenleme, yaklaşık 6 milyon memurun maaşlarını, emekli aylıklarını ve ikramiyelerini etkileyecek önemli değişiklikler içeriyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurları ilgilendiren bu düzenlemeye dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamalarda bulunmuştu. Peki, 3600 ek gösterge Torba Yasa’da yer alacak mı, kimler yararlanabilecek?
Torba Yasa son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken, 3600 ek gösterge düzenlemesi de yeniden gündemde. Geçtiğimiz yıl öğretmen, hemşire ve din görevlileri için getirilen 3600 ek gösterge düzenlemesinin, diğer kamu çalışanları için de yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu düzenleme, memurların maaşlarında, emekli aylıklarında ve ikramiyelerinde önemli artışlar sağlayacak. Peki, 3600 ek gösterge Meclis’ten geçti mi?
3600 EK GÖSTERGE TORBA YASA İLE BEKLENİYOR!
86 maddelik Torba Yasa'nın tüm maddelerinin Meclis'ten 3600 ek gösterge çalışmalarının da hayata geçirilmesi bekleniyor.
İşte 3600 ek gösterge çalışmaları son gelişmeleri:
3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:
"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."
Torba Yasa'nın tüm maddelerinin Meclis'ten geçmesiyle birlikte 3600 ek gösterge düzenlemesinin hayata geçirilmesi bekleniyor.
3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA VAR MI?
Torba yasa ile birlikte 90 bin taşerona kadro, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor.
3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?
3600 ek gösterge düzenlemesiyle yaklaşık 5,3 milyon memuru ilgilendiren yasa, memurların unvan, görev sorumluluk ve hizmet, maaş hesaplarında büyük role sahip olacak.
Daha önce açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı Karakaş, 3600 ek göstergeyle ilgili "1'inci dereceye yükselen memurların 30 yıllık hizmet süresini doldurdukları takdirde emeklilik maaşlarına en az 4 bin 500 lira, emeklilik ikramiyelerine ise en az 150 bin liralık bir yansıma olacağını söyleyebiliriz" dedi.
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
Memurların aylık maaşları, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde ek gösterge önemli bir unsurdur.
Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına geliyor. Bu nedenle memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istiyor.