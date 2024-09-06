3600 EK GÖSTERGE SON DURUM: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, belli oldu mu? 1. dereceye...

3600 ek gösterge, Torba Yasa kapsamında yakından takip edilen düzenlemelerden biri. Daha önce polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerine verilen 3600 ek gösterge için şimdi gözler 1. kademe memurlarına çevrilmiş durumda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve düzenlemenin kapsamının genişletileceği sinyallerini vermişti. Torba Yasa'da yer alan 3600 ek göstergeyle ilgili gelişmelerin Meclis onayından ne zaman geçeceği ve kimleri kapsayacağı vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor.
"3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 3600 ek gösterge düzenlemesi, yaklaşık 5.3 milyon kamu çalışanının unvan, görev, sorumluluk ve hizmet sürelerine göre maaş ve emeklilik haklarını doğrudan etkileyecek önemli bir adım. Bu düzenleme özellikle 1. kademe memurları kapsayacak ve maaş hesaplamalarında artışa yol açarak yeni haklar tanıyacak. 3600 ek gösterge, Torba Yasa kapsamında yer alan ekonomik düzenlemelerle birlikte Meclis’te görüşülüyor. Kanunun kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.
3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:
"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."
Torba Yasa'nın tüm maddelerinin Meclis'ten geçmesiyle birlikte 3600 ek gösterge düzenlemesinin hayata geçirilmesi bekleniyor.
3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA VAR MI?
Torba yasa ile birlikte 90 bin taşerona kadro, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor.
3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?
3600 ek gösterge düzenlemesiyle yaklaşık 5,3 milyon memuru ilgilendiren yasa, memurların unvan, görev sorumluluk ve hizmet, maaş hesaplarında büyük role sahip olacak.
Daha önce açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı Karakaş, 3600 ek göstergeyle ilgili "1'inci dereceye yükselen memurların 30 yıllık hizmet süresini doldurdukları takdirde emeklilik maaşlarına en az 4 bin 500 lira, emeklilik ikramiyelerine ise en az 150 bin liralık bir yansıma olacağını söyleyebiliriz" dedi.
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
Memurların aylık maaşları, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde ek gösterge önemli bir unsurdur.
Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına geliyor. Bu nedenle memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istiyor.