3600 EK GÖSTERGE SON GELİŞMELER: 3600 ek gösterge ne zaman onaylanacak? İşte düzenlemenin detaylar...

3600 ek gösterge gelişmeleri, TBMM gündemi ile birlikte yakından takip ediliyor. Milyonlarca kamu görevlisinin merakla beklediği konu hakkında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan önemli bir açıklama geldi: "Birinci dereceye yükselen devlet memurları için 3600 ek gösterge düzenlemesini en kısa sürede hayata geçireceğiz." Bu açıklamanın ardından gözler, Meclis'in konu hakkındaki Torba Yasa çalışmalarına çevrildi.
"3600 ek gösterge ne zaman onaylanacak?" sorusun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye'de uzun süredir gündemde olan 3600 ek gösterge için gözler Meclis'e çevrildi. Memur maaşlarına büyük oranda etki edecek olan bu ek gösterge için Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, 3600 ek gösterge de ele alındı. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? Torba Yasa'da yer alıyor mu? Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanacak? İşte konu hakkında ayrıntılar...
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
3600 ek gösterge düzenlemesi memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiriyor. Yaklaşık 5,3 milyon kamu çalışanını ilgilendiren düzenleme, memurların unvan, görev, sorumluluk ve hizmet sürelerine göre maaş hesaplamalarında önemli bir rol oynuyor.
3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAYACAK?
3600 ek göstergeden 2 yıl ve üzeri üniversite mezunu olanların faydalanmasının mümkün olduğunu söyleyebiliriz. 2 yıl üniversite mezunu olanlar 10. derece 2 dereceden başlamakta birinci dereye kadar yükselmekte. 4 yıllık üniversite mezunu olanlar daha avantajlı çünkü 9. derece 1. kademede başlamakta.
3600 EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:
"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."
3600 EK GÖSTERGE TORBA YASA İLE GÜNDEMDE!
Torba yasa ile birlikte 90 bin taşerona kadro, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor.
Henüz yeni torba yasa teklifi hazırlanmadı. Yeni torba yasanın ilerleyen haftalarda TBMM'ye gelmesi bekleniyor.