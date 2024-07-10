3600 EK GÖSTERGE SON GELİŞMELER: 3600 ek gösterge ne zaman onaylanacak? İşte düzenlemenin detaylar...

"3600 ek gösterge ne zaman onaylanacak?" sorusun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye'de uzun süredir gündemde olan 3600 ek gösterge için gözler Meclis'e çevrildi. Memur maaşlarına büyük oranda etki edecek olan bu ek gösterge için Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, 3600 ek gösterge de ele alındı. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? Torba Yasa'da yer alıyor mu? Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanacak? İşte konu hakkında ayrıntılar...