"3600 ek gösterge Torba Yasa’da var mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kamu çalışanları, 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Milyonlarca memuru ilgilendiren bu ek gösterge düzenlemesinin, 2024 yılı içerisinde Meclis'ten geçmesi bekleniyor ve düzenleme 2. Torba Yasa maddeleriyle birlikte inceleniyor. 7. Dönem Toplu Sözleşme ile kayıt altına alınan ve birinci dereceye yükselen kamu çalışanları için ek gösterge düzenlemesi yolunda adımlar atılacağını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan müjdelemişti. Şimdi, bu düzenlemenin Meclis'e gelmesiyle birlikte gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, 3600 ek gösterge Meclis'te mi, ne zaman çıkacak ve 2. Torba Yasa'da yer alıyor mu?

1 / 9 "3600 ek gösterge Torba Yasa’da var mı? 3600 ek gösterge Meclis’ten geçti mi, kimler yararlanacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 3600 ek gösterge düzenlemesinin hangi tarihte çıkacağı soruları gündemde. Birinci dereceden memurların yararlanacağı bu düzenlemenin kabul edilmesi bekleniyor. Önceki düzenlemelerle polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri bu haklardan faydalanmıştı. Peki, 3600 ek gösterge Meclis'ten geçti mi, Torba Yasa'da yer alıyor mu? İşte detaylar.

2 / 9 3600 EK GÖSTERGE MECLİS GÜNDEMİNDE! 3600 ek gösterge konusu Türkiye Büyük Millet Meclisine taşındı. Konya milletvekili Barış Bektaş, 3600 ek gösterge konusunda Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan tarafından cevaplandırılmak üzere soru önergesi verdi.

3 / 9 3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

4 / 9 Torba Yasa'nın tüm maddelerinin Meclis'ten geçmesiyle birlikte 3600 ek gösterge düzenlemesinin hayata geçirilmesi bekleniyor.

5 / 9 3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA VAR MI? Torba yasa ile birlikte 90 bin taşerona kadro, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor

6 / 9 3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK? 3600 ek gösterge düzenlemesiyle yaklaşık 5,3 milyon memuru ilgilendiren yasa, memurların unvan, görev sorumluluk ve hizmet, maaş hesaplarında büyük role sahip olacak.

7 / 9 Daha önce açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı Karakaş, 3600 ek göstergeyle ilgili "1'inci dereceye yükselen memurların 30 yıllık hizmet süresini doldurdukları takdirde emeklilik maaşlarına en az 4 bin 500 lira, emeklilik ikramiyelerine ise en az 150 bin liralık bir yansıma olacağını söyleyebiliriz" dedi.

8 / 9 3600 EK GÖSTERGE NEDİR? Memurların aylık maaşları, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde ek gösterge önemli bir unsurdur.