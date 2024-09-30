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3600 ek göstergeyle maaşlar değişecek! 3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak? Emekli ve memur maaşları...

3600 ek göstergeyle maaşlar değişecek! 3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak? Emekli ve memur maaşları...

10:1530/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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2024 yılı Torba Yasa, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tatile girilmeden önce önemli gündem maddelerinden biri oldu. Torba Yasa, başta ekonomik düzenlemeler olmak üzere birçok konuda değişiklikler içeriyor. Meclis 30 Temmuz 2024'te tatile girdi ve yeni yasama döneminin 1 Ekim'de başlaması bekleniyor. Bu süre zarfında kamuoyunda yasa maddeleri yakından takip ediliyor.

Torba Yasa görüşmeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 1 Ekim 2024'te yeni yasama yılına başlamasıyla yeniden gündeme gelecek. Meclisin tatile girmeden önce yapılan oturumlarda Torba Yasa'nın ilk 56 maddesi kabul edildi. Toplamda 86 maddeden oluşan yasa tasarısının kalan 30 maddesi, yeni dönemde görüşülerek yasalaşacak.

3600 EK GÖSTERGE TORBA YASA'DA VAR MI?

Bakan Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada konuyla ilgili olarak şu açıklanaklarda bulundu;

"Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz" Bakan Işıkhan'ın birinci döneme 'yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz' sözlerinden sonra devlet memurları için geçerli olan göstergenin 86 maddelik torba yasada yer alacağı düşünülüyor.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK FIRSATI

Torba yasadaki en önemli gündem başlıklarından biri de ev hanımlarına emeklilik konusu. Düzenlemeye göre ev hanımlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalar başlatılarak, isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kurulacak ve ev hanımlarına emeklilik hakkına sahip olmaları planlanıyor.

İşte Bakan Işıkhan'dan konuyla ilgili olarak

"Ev kadınlarımızla birlikte bu toplamsal ekonomik yaşam içerisindeyiz. Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü. Biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacak. Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz alandaki sendikalarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Belli bir noktaya gelince Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileri ile bir araya gelip düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Zaman olarak da orta vadede bu yapılacaktır." açıklamalarında bulundu.

SSK VE BAĞ-KUR PRİM EŞİTLEME

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

TORBA YASA NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Torba yasa maddelerinin ne zaman yürürlüğe gireceğine dair kesin bir tarih belirlenmedi. 1 Ekim 2024 tarihinde Türkiye Büyük Milletler Meclisi (TBMM) yeni yasama dönemiyle konunun yapılacak görüşmelerle netlik kazanacağı öngörülüyor.

TORBA YASA RESMİ GAZETE'DE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Torba yasa kanun teklifinin diğer maddeleri kesinleşip TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayınlanması planlanıyor.

#3600 ek gösterge
#emekli
#memur maaşı

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