5 gün kaldı, emekli zam oranı şekillendi: Emekli ve memur zammı net tablo açıklandı! 10.000 TL altı maaş alanlar...

6 aylık enflasyon farkının açıklanması beklenirken, milyonlarca emekli Temmuz zammıyla birlikte refah payının da eklenip eklenmeyeceğini merak ediyor. Peki, emekli maaşlarına refah payı verilecek mi? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu konuda açıklamalarda bulundu. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Taban maaşlara refah payı düzenlemesi yapılacak mı? İşte son gelişmeler...
Emekli maaşlarına Temmuz zammıyla birlikte refah payı eklenmesi konusu gündemde yer alıyor. Temmuz ayına yaklaşırken, emekli maaşlarına refah payı eklenip eklenmeyeceği merak edilen konulardan biri haline geldi.
Temmuz ayında emekli maaşları ne kadar olacak?
Emekli maaş hesaplaması yapılırken enflasyon rakamları belirleyici oluyor. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayı enflasyonu geride kalan 5 aylık dönemde %22,72 oldu. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emeklilerin alacağı kesin zam oranları belli olacak.
Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcı Anketi’ne göre Haziran ayında enflasyonun yüzde 2,52 seviyesinde olması bekleniyor.
5 aylık enflasyon verileri ve Haziran ayı tahminin doğru olması durumunda emeklilere yüzde 25,81 zam yapılacak. Kesin zam oranları ise 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon verisiyle belli olacak
Maaş aralığına göre zam hesaplamaları
Emekli maaşını alt sınırdan 10 bin lira olarak alan emeklilere %25,81 oranında zam yapılması durumunda maaşı 2 bin 581 lira artacak ve 12 bin 581 lira olacak.
11.000 bin emekli maaşı alanlara %25,81 oranında zam yapılması durumunda maaşı 2 bin 839 lira yükselecek ve olacak.
12.000 bin emekli aylığı alanlara %25,81 oranında zam yapılması durumunda mevcut maaş 3 bin 97 lira artacak ve 13.839 liraya yükselecek.
13.000 bin emekli maaşı alanlara %25,81 zam yapılması durumunda ise artış 3 bin 355 lirayı bulacak ve maaş 16.355 yükselecek.
14.000 lira alanlara enflasyon tahminine göre zam yapılması durumunda mevcut maaşı 3 bin 613 lira artacak ve 17.613 TL olacak.
15.000 bin lira alanlara enflasyon tahminine göre zam yapılması durumunda maaşı 3 bin 871 lira artacak ve 18.871 liraya ulaşacak
Memur emekli zammı ne kadar olacak?
Memur ve emeklisinin maaşı, toplu sözleşme ve enflasyon verilerine göre belirleniyor. Mayıs ayında enflasyon aylık yüzde 3,37 oldu. Böylece memur ve emeklisinin 5 aylık enflasyona göre zam oranı da netlik kazandı.
5 aylık verilere göre, memur ve emeklisinin maaşında yüzde 17,38'lik artış kesinleşti. Buna Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Temmuz'da açıklayacağı haziran ayı verileri eklenecek.
SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranında TÜFE etkili. 5 aylık artışa göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı da yüzde 22,72. Haziran ayı enflasyonunun etkisiyle bu oran da güncellenecek.
Asgari ücrette ara zam
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin 'Asgari ücrette ara zam olacak mı?' sorusu üzerine Işıkhan, asgari ücrette herhangi bir artış yapılmayacağını ancak Aralık ayında 2025 asgari ücretin belirleneceğini açıkladı.
Refah payı nedir, nasıl hesaplanır?
Refah payı, çalışanların enflasyon oranında zam almalarına rağmen olası kur ve fiyat dalgalanmalarından korunup mağdur olmamalarını sağlamak amacıyla uygulanan bir sistemdir. Bu sistem, genellikle memurlar, işçiler ve emekliler için maaşlarının enflasyon oranı düşüldükten sonra hesaplanarak uygulanır.
Emekliye refah payı verilecek mi?
'Emekliye enflasyon farkının haricinde bir refah payı gündeme gelebilir mi?' sorusuna ise 'Şu an gündemimizde yok. Zaten toplu sözleşme gereği yapılacak artışlar olacak. Refah payı ile ilgili şu an bir çalışmamız yok.' diye konuştu.