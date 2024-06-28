5 gün kaldı, emekli zam oranı şekillendi: Emekli ve memur zammı net tablo açıklandı! 10.000 TL altı maaş alanlar...

Maaş aralığına göre zam hesaplamaları

Emekli maaşını alt sınırdan 10 bin lira olarak alan emeklilere %25,81 oranında zam yapılması durumunda maaşı 2 bin 581 lira artacak ve 12 bin 581 lira olacak.

11.000 bin emekli maaşı alanlara %25,81 oranında zam yapılması durumunda maaşı 2 bin 839 lira yükselecek ve olacak.