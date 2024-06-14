700 bin işçiye müjde geldi! Ödemeler hesaplara yatıyor: Bayram öncesi en az 8.000 TL ödenecek

İlave tediye ödemesi kime yapılıyor, tediye alma şartları neler?

İlave tediye, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçilere her yıl iki kez olmak üzere yapılan bir ek ödemedir. 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanun ile düzenlenmiştir.

İlave tediye ödemesinden yararlanabilmek için işçinin;

Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi olarak çalışıyor olması,

6772 sayılı Kanun kapsamında yer alan bir işyerinde çalışıyor olması,

En az bir tam yıl çalışma koşulunu yerine getirmiş olması,

İş akdinin devam ediyor olması gerekmektedir.