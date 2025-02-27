8 bin 500 personel alımı detayları açıklandı: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartlar neler?

"Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartlar neler?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılında 8.500 yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Bakan İbrahim Yumaklı tarafından verilen müjde sonrası, başvuru tarihleri ve şartları merak konusu oldu. Alım kapsamında 3.105 yangın işçisi, 3.477 destek personeli ve 150 mühendis istihdam edilecek. Başvuru kılavuzu ve takvimin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Gelişmeler, bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.