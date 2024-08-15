9. YARGI PAKETİ MADDELERİ SON GELİŞMELER: 9. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, ne zaman onaylanacak?

KADINA SOYBAĞI DAVASI HAKKI

Evlilik birliği içinde doğan çocuğun koca ile olan soy bağının reddi için baba olduğunu iddia eden üçüncü kişiye verilen dava açma hakkının sınırları tekrar belirleniyor. Anneye de baba ile çocuk arasındaki soy bağının reddi için dava açma hakkı veriliyor.

VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Genel Müdürlüğün idare ve temsil ettiği mazbut vakıflar, yargı harçlarından ve teminat gösterme zorunluluğundan muaf olacak.