9. YARGI PAKETİ SON AÇIKLAMALAR: 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'ten geçti mi? 4-4 ceza indirimi, genel af...

9. Yargı Paketi, TBMM gündeminde yakından takip ediliyor. Ceza indirimleri, infaz düzenlemeleri ve denetimli serbestlik gibi birçok konuyu kapsayan bu paket, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıkladığı üzere cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı hedefliyor. Vatandaşlar, vergi affı, ehliyet affı ve genel af gibi konuları araştırırken, paketin içeriğinde hangi maddelerin yer alacağı ise netleşmiş durumda. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek? Meclis'ten geçti mi ve içeriğinde neler bulunuyor? İşte güncel durum...

1 / 8 Yargı Paketi, son dakika haberleri arasında dikkatle takip edilirken, TBMM'nin gündemi de oldukça yoğun. En düşük emekli maaşının belirlenmesinin ardından Meclis, yargı paketini ele almaya devam ediyor. Paket, 39 madde üzerinden detaylı bir şekilde görüşülüyor. İçeriğinde casusluk suçlarına yönelik düzenlemeler ve öğretmenlerin haklarını korumaya yönelik iyileştirmeler bulunuyor. Peki, 9. Yargı Paketi 2024'te ne zaman yürürlüğe girecek?

2 / 8 9. YARGI PAKETİ SON DURUM: MECLİS ADIMINDA! 9. Yargı Paketi TBMM gündeminde görüşülmeye devam ediyor. Yargıdaki pek çok düzenleme özelinde yoğun bir çalışmanın yapıldığı yeni pakete dair güncel bilgiler Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan alınıyor: "20 farklı kanunda değişiklik yapan 39 maddeden oluşan kanun teklifinin milletvekillerimizin takdiriyle uzlaşı içerisinde Gazi Meclisimizde kabul edileceğine yürekten inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

3 / 8 Adalet hizmetlerinin etkinliğini artırma, yargısal süreçleri hızlandırma, suçla etkin mücadele sağlama, ceza adalet sistemini ve hukuki güvenliği güçlendirme, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve genişletilmesini sağlama, aile kurumunu güçlendirme, hukuk ve ceza uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemlerinin alanlarını genişletme gibi önemli hedeflerin koyulduğu 9. Yargı Paketi maddeleri kamuoyu ile buluşmayı bekliyor.



4 / 8 Peki, o maddeler neler olacak? İŞTE BEKLENEN 9. YARGI PAKETİ MADDELERİ AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler 9. yargı paketi maddelerine dair şu bilgileri verdi: TARİKTEN MEN EDİLEN ARAÇLARIN SATIŞI Karayolları Trafik Kanunu kapsamında trafikten men edilerek alıkonulan araçlardan yediemin otoparklarında bulunup da sahipleri tarafından teslim alınmayan veya sahiplerine ulaşılamayan araçların satışına yönelik düzenleme geliyor. Araçların çürümeden ekonomiye kazandırılmasına yönelik kolay satış çalışması 9. Yargı Paketinde yer alacak.

5 / 8 KADINA SOYBAĞI DAVASI HAKKI Evlilik birliği içinde doğan çocuğun koca ile olan soy bağının reddi için baba olduğunu iddia eden üçüncü kişiye verilen dava açma hakkının sınırları tekrar belirleniyor. Anneye de baba ile çocuk arasındaki soy bağının reddi için dava açma hakkı veriliyor.

6 / 8 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Genel Müdürlüğün idare ve temsil ettiği mazbut vakıflar, yargı harçlarından ve teminat gösterme zorunluluğundan muaf olacak.

7 / 8 YÜKSEK YARGIYA EK ÖDENEK AYM'nin iptal kararına göre Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile hakim ve savcıların ek tazminatları yeniden düzenleniyor.