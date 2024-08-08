9. YARGI PAKETİ SON AÇIKLAMALAR: 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, torba yasada var mı? 4-4 ceza indirimi, genel af...

YARGI PAKETİNDE GENEL AF VAR MI?

Her yargı paketi ile birlikte gündeme gelen genel af bu kez de 9. Yargı Paketi ile gündemde. Ancak Bakan Yılmaz Tunç böyle bir çalışmanın gündemde olmadığını daha önce aktarmıştı. Buna göre genel af gibi bir düzenleme Meclis gündeminde değil.



