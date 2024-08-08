9. YARGI PAKETİ SON AÇIKLAMALAR: 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, torba yasada var mı? 4-4 ceza indirimi, genel af...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmekte olan 9. Yargı Paketi, Adalet Komisyonu'nda kabul edilmiş durumda. Paket, ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi ve soy bağı davası gibi başlıkları içeriyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un son açıklamalarına göre, paketin içeriği ve çıkış tarihiyle ilgili detaylar kamuoyunun merak konusu olmaya devam ediyor. Peki 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'te onaylandı mı? 4-4 ceza indirimi, genel af...
"9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'te onaylandı mı? 4-4 ceza indirimi, genel af yasalaşacak mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 9. Yargı Paketi, maddeleri ve içeriği ile yakından takip ediliyor. 20 farklı kanunda değişiklik yapan 39 maddelik kanun teklifi, son olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından değerlendirildi. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var, genel af içeriyor mu? İşte 9. Yargı Paketi'ne dair son durum ve tüm detaylar...
9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ 2024 AĞUSTOS
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tun aktardığı üzere incelikli hazırlanan 9. Yargı Paketi Meclis'e gelmişti. Adalet Komisyonu'nda kabul edilen yeni yargı paketi henüz Meclis sürecini tamamlamadı.
TBMM 30 Temmuz tarihi itibarıyla tatile girdi. Sürecin tamamlanması için aranın bitmesi beklenecek.
9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ
Cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı hedefleyen yeni yargı paketinde içerik şöyle:
Adalet hizmetlerinin etkinliğini artırma
Yargısal süreçleri hızlandırma
Suçla etkin mücadele sağlama
Ceza adalet sistemini ve hukuki güvenliği güçlendirme
Temel hak ve özgürlüklerin korunması ve genişletilmesini sağlama
Aile kurumunu güçlendirme
Hukuk ve ceza uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemlerinin alanlarını genişletme
İŞTE BEKLENEN 9. YARGI PAKETİ MADDELERİ
Ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi gibi pek çok maddenin konuşulduğu çalışmada AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bazı 9. yargı paketi maddelerine dair şu bilgileri verdi:
TARİKTEN MEN EDİLEN ARAÇLARIN SATIŞI
Karayolları Trafik Kanunu kapsamında trafikten men edilerek alıkonulan araçlardan yediemin otoparklarında bulunup da sahipleri tarafından teslim alınmayan veya sahiplerine ulaşılamayan araçların satışına yönelik düzenleme geliyor.
Araçların çürümeden ekonomiye kazandırılmasına yönelik kolay satış çalışması 9. Yargı Paketinde yer alacak.
KADINA SOYBAĞI DAVASI HAKKI
Evlilik birliği içinde doğan çocuğun koca ile olan soy bağının reddi için baba olduğunu iddia eden üçüncü kişiye verilen dava açma hakkının sınırları tekrar belirleniyor. Anneye de baba ile çocuk arasındaki soy bağının reddi için dava açma hakkı veriliyor.
VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ
Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Genel Müdürlüğün idare ve temsil ettiği mazbut vakıflar, yargı harçlarından ve teminat gösterme zorunluluğundan muaf olacak.
YÜKSEK YARGIYA EK ÖDENEK
AYM'nin iptal kararına göre Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile hakim ve savcıların ek tazminatları yeniden düzenleniyor.
9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
9. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Çalışmanın tüm hatlarıyla Meclis adımını tamamlaması için TBMM Genel Kurul adımını geçmesi bekleniyor.
Genel kurul süreci ardından yürürlük tarihi için gözler Resmi Gazete'ye dönecek.
1 Ekim günü Meclis yeniden çalışmalarına başlayacak.
YARGI PAKETİNDE GENEL AF VAR MI?
Her yargı paketi ile birlikte gündeme gelen genel af bu kez de 9. Yargı Paketi ile gündemde. Ancak Bakan Yılmaz Tunç böyle bir çalışmanın gündemde olmadığını daha önce aktarmıştı. Buna göre genel af gibi bir düzenleme Meclis gündeminde değil.