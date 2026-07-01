A101 aktüel bu hafta indirimli ürünleriyle alışveriş tutkunlarının dikkatini çekiyor. A101 2 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğu, bu hafta avantajlı fiyatlarla alışveriş yapmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. A101'in 2 Temmuz 2026 tarihli Aldın Aldın kataloğunda bu hafta öne çıkan ürünler arasında taşınabilir portatif klima, jeneratör, vantilatör çeşitleri, elektrikli bisiklet ve para sayma makinesi gibi dikkat çekici teknolojik ve yazlık ürünler yer alıyor. İşte A101 aktüel ürünler 2 Temmuz 2026 kataloğu ve fiyat listesi.
A101 2 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğu, bu hafta avantajlı fiyatlarla alışveriş yapmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. A101 indirimleri kapsamında elektronik ürünlerden küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden tekstil ve temizlik ürünlerine kadar birçok ürün satışa sunuluyor. A101 aktüel ürünler fiyat listesi sayesinde kampanyalı ürünleri ve güncel fiyatları mağazaya gitmeden önce inceleyebilirsiniz. A101 bu haftanın indirimleri, 2 Temmuz 2026 Perşembe gününden itibaren A101 mağazalarında ve stoklarla sınırlı olarak müşterilerle buluşacak.
A101 AKTÜEL 2 TEMMUZ İNDİRİMLERİ
Samsung 58" UHD Smart TV 31.999 TL
Toshiba 55" 4K UHD Vidaa TV 21.999 TL
Samsung 50" 4K Ultra Smart LED TV 24.999 TL
Şarjlı Mini El Fanı 179 TL
Notebook Soğutucu 349 TL
Telefon Tutucu 179 TL
Işıklı Bluetooth Parti Hoparlörü 899 TL
Siyah Cam Ankastre Seti 3'lü 8.499 TL
No-Frost Buzdolabı 25.999 TL
Bulaşık Makinesi 13.999 TL
Buzdolabı 14.999 TL
10 KG Çamaşır Makinesi 18.499 TL
7 KG Çamaşır Makinesi 14.999 TL
APX7 200 CC Benzinli Motosiklet 99.990 TL
VS1 Tekerlekli Elektrikli Moped 34.990 TL
VB5 Elektrikli Bisiklet 29.990 TL
29 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 8.499 TL
Philips Espresso Makinesi 18.499 TL
Otomatik Makyaj Fırçası Temizleyici 299 TL
Philips Şarjlı Dik Süpürge 12.499 TL
Grundig Kule Tipi Vantilatör 5.999 TL
Dijital Su Isıtıcısı 999 TL
10 Başlıklı Masaj Aleti 1.599 TL
Endüstriyel Fan 1.599 TL
Şarjlı Çırpıcı 269 TL
Evaporatif Hava Soğutucu 2.399 TL
Türk Kahve Makinesi 1.399 TL
Benzinli ve LPG'li Jeneratör 11.490 TL
Para Sayma Makinesi 3.750 TL
Taşınabilir Portatif Klima 18.999 TL
Şarjlı Zımba ve Çivi Makinesi 1.169 TL
Şeritli Aydınlatma 399 TL
Şarjlı Vidalama 899 TL
Askılı Şarjlı Fener 199 TL
Akım Korumalı USB'li Priz Çoklayıcı 389 TL
Organizerli Takım Çantası 549 TL
Şarjlı Avuç Taşlama 1.249 TL
Emaye Kızartma Tenceresi 449 TL
Yuvarlak Metal Kaşıklık 249 TL
Seramik Fırın Kabı Çeşitleri 179 TL
Yuvarlak Metal Tepsi 89,50 TL
Patisserie Kek Kalıbı Çeşitleri 429 TL
Ahşap Kulplu Emaye Sosluk 299 TL
Pratik Limon Sıkacağı 19,50 TL
Ahşap Kek Fanusu 199 TL
Şekilli Buz Aküsü 350 ml 29,50 TL
Yuvarlak Metal Tepsi 89,50 TL
Metal Çerezlik ve Sunumluk Tepsi 99,50 TL
Ahşap Ayaklı Metal Kase 349 TL
Sevimli Hayvanlar Sesli Kitaplar 239 TL
Piyanolu Makyaj Masası 1.199 TL
Ahşap Şut ve Gol Oyunu 319 TL
Barbie Tatilde Bebekleri 319 TL
Monster Trucks 1:43 Kükreyen Arabalar 599 TL
Lisanslı Çıkartmalı Boyama Kitabı 64,50 TL
Bebeğimin İlk 100 Kelimesi 129 TL
Mıknatıslı Yapbozlar 179 TL
Kulaklar ve Kuyruklar Keçe Kitapları 149 TL
Bambu Çamaşır Sepeti 699 TL
Çift Kişilik Pike 499 TL
Tek Kişilik Pike 399 TL
Stantlı Sıvı Sabunluk Seti 2'li 299 TL
Lavabo Süzgeci 2'li 15 TL
Kapı Stoperi 2'li 29,50 TL
Katlanır Kasa 2 L 49,50 TL
Açılabilir Kaşıklık 99,50 TL
Çocuk Güneş Gözlükleri 149 TL
Dijital Baskılı Yolluk 749 TL
Dijital Baskılı Plaj Çantası 299 TL
Antep Fıstıklı Muska 250 TL
Fitil Lokum 139 TL
Kuruyemiş Bar 27,50 TL
Meyve Bar 49,50 TL
Yarım Yağlı Tost Peyniri 1,5 KG 409 TL
Tam Yağlı Süzme Peynir 1 KG 289 TL
Laktozsuz Kefir 250 ml 55 TL
Az Yağlı Yoğurt 9 KG 450 TL
Osmancık Pirinç 5 KG 349 TL
Fıstık Ezmesi 1 KG 149,50 TL
Alıç Sirkesi 500 ml 99,50 TL
Akhisar Uslu Siyah Zeytin 900g 150 TL
Meyve Şurubu 200 ml 59,50 TL