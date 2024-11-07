Aç karnına tüketirken dikkatli olun! Kan şekerini bir anda tavan yaptırıyor

Çoğu baharatlı yiyecek, gastrointestinal sisteminizdeki reseptörlere bağlanan ve vücudunuzun GI sisteminize zararlı bir şeyin girdiğini düşünmesine neden olan kapsaisin adı verilen bir kimyasala sahiptir, bu da mukus üretimini artırmasına ve maddeyi çıkarmak için sindirimi hızlandırmasına neden olur. Bu, aşırı sindirim anlarına, mide rahatsızlığına, gevşek dışkılamaya, aciliyete ve ishale neden olabilir.

Patates kızartması, soğan halkası, kızarmış tavuk gibi yağlı kızarmış yiyeceklerin yüksek yağ içeriği, boş mide için çok fazla olabilir. Yağ oranı yüksek yiyeceklerin sindirimi daha uzun sürer, bu da daha fazla asit üretimine neden olur, bu da mide ağrısına yol açabilir.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.