Aç karnına tüketirken dikkatli olun! Kan şekerini bir anda tavan yaptırıyor

Bazı yiyecekler aç karnına tüketildiğinde sindirim sisteminde sorunlara yol açabilir ve mideyi olumsuz etkileyebilir. Yüksek asit içeriği ve sindirim yükü nedeniyle bu besinler mideyi zorlayarak çeşitli rahatsızlıklara sebep olabilir. İşte aç karnına tüketmekten kaçınmanız gereken 5 yiyecek...
Aç karnına tükettiğinizin bazı besinler genel sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebilir.
Aç karnına olduğunuzda etrafınızda gördüğünüz ilk besini atıştırma isteğiniz doğaldır. Ancak, bazı yiyecekler (ve bazı içecekler) aç karnına bir zehre dönüşebilir.
İşte aç karnına tüketilmemesi gereken 5 besin
KAHVE
Uyandıktan hemen sonra kahve tüketmek sandığınızdan daha sağlıksız olabilir ve bu durum en sık yapılan hataların başında gelir. Kahvenin içindeki kafein gastrin salınımını teşvik eder. Bu etki şişkinlik, mide bulantısı ve kusma gibi reflü semptomlarına yol açabilir. Ancak endişelenmeyin.
Doktorlar kahveyi tamamen bırakmanızı önermiyor. Bunun yerine kahve içmeden önce küçük, yüksek proteinli veya yüksek yağlı bir atıştırmalık yemenizi öneriyorlar. Sert haşlanmış yumurta, birkaç yemek kaşığı fındık ezmesi veya kahvenize bir kaşık tam yağlı hindistan cevizi sütü gibi yiyecekler, midenin kahveyi tolere etmesini kolaylaştırır ve yan etkileri azaltır.
TAZE MEYVE SULARI
Taze greyfurt veya portakal suyu gibi içecekler klasik kahvaltı öğeleri olsa da, sindirim sorunları geçmişiniz veya aşırı hassas bir karnınız varsa sağlık sorunlarına yol açabilir.
Guava ve portakal gibi turunçgiller bağırsağınızda asit üretimini artırabilir, gastrit ve mide ülseri riskini artırabilir. Ve bu tür meyvelerdeki yüksek lif ve fruktoz dozu, aç karnına yenildiğinde sindirim sisteminizi yavaşlatabilir.
YOĞURT
Yüksek probiyotik ve laktik asit içeriği sayesinde yoğurt bağırsaklar için harikadır. Ancak, yoğurt gibi fermente süt ürünlerini aç karnına tüketmek, midedeki yüksek asit seviyeleri nedeniyle yoğurtta bulunan laktik asit bakterilerini etkisiz hale getirir. Dahası, yüksek asit seviyeleri nedeniyle mide, asitliğe yol açan hidroklorik asit üretir. Aç karnına yoğurt yemek, mide asidi üretimini artırarak rahatsız edici GI semptomlarına neden olabilirken, bu aynı zamanda yoğurdun içinde bulunan yararlı probiyotiklerin bir kısmını da yok edebilir. Doktorlar, laktik asidin emilmesi ve bu yararlı bileşenlerin bir kısmını yok etmemesi için yoğurdu tok karnına tüketmeyi öneriyor.
GAZLI İÇECEKLER
Meşrubat, soda ve maden suyu gibi köpüklü içecekler içmek eğlenceli olabilir. Ancak, özellikle midenizde yiyecek olmadığında geğirme ve şişkinlik gibi hoş olmayan GI semptomlarına neden oldukları bilinmektedir. Doktorlara göre, içecekten gelen karbondioksit kabarcıkları midede çok fazla basınç yaratarak rahatsızlık ve geğirmeye neden olabilir.
Tatlandırılmış karbonatlı içeceklerin şeker içeriği de şekerde ani yükselmelere neden olabilir. Şekerli yiyeceklerde olduğu gibi, aç karnına tatlandırılmış içecekler içmek kan şekerinizi hızla artırabilir ve potansiyel olarak enerji düşüklüğüne yol açabilir.
ŞEKERLİ, BAHARATLI VE YAĞLI BESİNLER
Aç karnına şekerli yiyecekler yemek insülin ve kan şekeri seviyelerinde daha hızlı bir artışa neden olabilir. Bunu önlemek için önce yüksek lifli yiyecekler yiyin. Lif, şekerin emilimini yavaşlatır ve böylece kan şekerinde daha yavaş bir artışa destek olur. Bunun dışında, şekerli yiyecekler aç karnına yenildiğinde ishale de neden olabilir. Bu, elektrolitler ve sıvılar kan dolaşımından çekilip bağırsaklarınıza girdiğinde olur ve bu, sindirim sisteminizin yüksek şeker konsantrasyonunu dengeleme girişimidir.
Çoğu baharatlı yiyecek, gastrointestinal sisteminizdeki reseptörlere bağlanan ve vücudunuzun GI sisteminize zararlı bir şeyin girdiğini düşünmesine neden olan kapsaisin adı verilen bir kimyasala sahiptir, bu da mukus üretimini artırmasına ve maddeyi çıkarmak için sindirimi hızlandırmasına neden olur. Bu, aşırı sindirim anlarına, mide rahatsızlığına, gevşek dışkılamaya, aciliyete ve ishale neden olabilir.
Patates kızartması, soğan halkası, kızarmış tavuk gibi yağlı kızarmış yiyeceklerin yüksek yağ içeriği, boş mide için çok fazla olabilir. Yağ oranı yüksek yiyeceklerin sindirimi daha uzun sürer, bu da daha fazla asit üretimine neden olur, bu da mide ağrısına yol açabilir.
Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.